Juventus może dokonać hitowy transfer wewnątrz Serie A. Stara Dama celuje w gwiazdę AC Milanu, ponieważ na ich celowniku znalazł się Fikayo Tomori - informuje Ekrem Konur.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Fikayo Tomori na radarze Juventusu

Juventus nie zamierza ograniczać się wyłącznie do zagranicznych kierunków podczas letniego okienka transferowego. Według Ekrema Konura, władze Starej Damy uważnie przyglądają się sytuacji Fikayo Tomoriego z AC Milanu. Angielski stoper jest jednym z zawodników, którzy mogą w najbliższym czasie opuścić Mediolan.

Rossoneri planują przewietrzyć kadrę przed nowym sezonem i niewykluczone, że Fikayo Tomori znajdzie się w gronie piłkarzy wystawionych na sprzedaż. Juventus chce wykorzystać tę sytuację i w razie pojawienia się odpowiednich warunków rozpocząć rozmowy ze swoim odwiecznym rywalemw sprawie transferu defensora.

Na ten moment nie doszło jeszcze do konkretnych negocjacji między klubami. Zainteresowanie Juventusu jest jednak poważne, a ewentualna przeprowadzka Fikayo Tomoriego do Turynu byłaby jednym z najgłośniejszych transferów wewnątrz Serie A podczas trwającego okienka transferowego. Warto zaznaczyć, że Anglik znajduje się także na liście życzeń Liverpoolu.

Dotychczas Fikayo Tomori rozegrał 214 spotkań w koszulce AC Milanu. Angielski obrońca zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.