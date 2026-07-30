Fikayo Tomori na radarze Juventusu
Juventus nie zamierza ograniczać się wyłącznie do zagranicznych kierunków podczas letniego okienka transferowego. Według Ekrema Konura, władze Starej Damy uważnie przyglądają się sytuacji Fikayo Tomoriego z AC Milanu. Angielski stoper jest jednym z zawodników, którzy mogą w najbliższym czasie opuścić Mediolan.
Rossoneri planują przewietrzyć kadrę przed nowym sezonem i niewykluczone, że Fikayo Tomori znajdzie się w gronie piłkarzy wystawionych na sprzedaż. Juventus chce wykorzystać tę sytuację i w razie pojawienia się odpowiednich warunków rozpocząć rozmowy ze swoim odwiecznym rywalemw sprawie transferu defensora.
Na ten moment nie doszło jeszcze do konkretnych negocjacji między klubami. Zainteresowanie Juventusu jest jednak poważne, a ewentualna przeprowadzka Fikayo Tomoriego do Turynu byłaby jednym z najgłośniejszych transferów wewnątrz Serie A podczas trwającego okienka transferowego. Warto zaznaczyć, że Anglik znajduje się także na liście życzeń Liverpoolu.
Dotychczas Fikayo Tomori rozegrał 214 spotkań w koszulce AC Milanu. Angielski obrońca zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.