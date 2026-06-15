Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka to mecz w 1. kolejce fazy grupowej MŚ 2026. Rywalizacja w Atlancie zakończyła się sensacyjnym wynikiem.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka

Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka: Yamal nie pomógł

Nic nie wskazywało na to, by Republika Zielonego Przylądka mogła stanowić wyzwanie dla mistrzów świata z 2010 roku. Nawet jeżeli Hiszpania do pojedynku na Mercedes-Benz Stadium przystępowała bez największej gwiazdy. Lamine Yamal rywalizację w Atlancie rozpoczął na ławce rezerwowych.

Podopieczni Luisa de la Fuente przez długi czas nie byli w stanie skutecznie zagrozić bramce rywali. Dopiero w 39. minucie La Furia Roja wykreowała pierwszą konkretną sytuację. Marc Cucurella głowa zgrał do Ferrana Torresa, a napastnik Barcelony trafił w poprzeczkę. Chwilę później Vozinha w znakomitym stylu poradził sobie z dobitką Mikela Oyarzabala.

Po zmianie stron Hiszpania nadal atakowała i kontrolowała boiskowe wydarzenia, jednak ciągle brakowało jej skuteczności w polu karnym. W 71. minucie na murawie pojawił się Lamine Yamal, który miał odmienić losy spotkania. Jednak nawet gwiazdor Barcelony nie był w stanie przebić się przez defensywę przeciwników.

Chociaż faworyci do zwycięstwa oddali aż 27 strzałów, w tym siedem celnych, to mecz zakończył się bezbrakowym remisem. Republika Zielonego Przylądka w debiucie na MŚ zatrzymała jednego z gigantów futbolu reprezentacyjnego.

W grupie H rywalizują także Urugwaj i Arabia Saudyjska. Bezpośredni mecz tych zespołów rozpocznie się o północy 16 czerwca. Ten pojedynek odbędzie się w Miami.

Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka 0:0 (0:0)