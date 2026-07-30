Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Lewis Hall wciąż łączony z Manchesterem United

Manchester United uważnie obserwuje sytuację w Newcastle United. Jak informuje „The Sun”, na w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Lewis Hall. Angielski gigant chce wykorzystać niepewność panującą na St. James’ Park i niewykluczone, że w najbliższym czasie podejmie próbę sprowadzenia lewego obrońcy.

Według przekazanych informacji, przyszłość Lewisa Halla w Newcastle United nie jest już tak pewna jak jeszcze kilka tygodni temu. Z klubem ma pożegnać się Eddie Howe, a kilku kluczowych zawodników opuściło już zespół lub znajduje się na radarach innych europejskich klubów. Sam angielski defensor ma być otwarty na zmianę otoczenia, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

Manchester United widzi w 21-latku zawodnika, który mógłby wzmocnić lewą stronę defensywy na długie lata. Na ten moment nie doszło jeszcze do konkretnych negocjacji z Newcastle United, ale zainteresowanie jest realne. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja piłkarza Srok będzie jednym z ciekawszych tematów końcówki letniego okienka transferowego.

Lewis Hall do tej pory rozegrał 102 spotkania w koszulce Newcastle United. Wychowanek Chelsea zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył siedem asyst.