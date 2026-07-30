fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Nowak

GKS Katowice zafundował kibicom rollercoaster

GKS Katowice po 23 latach w czwartkowy wieczór ponownie rozegrał spotkanie w roli gospodarza w europejskich pucharach. Jednocześnie swój debiut na międzynarodowej scenie zaliczyła Arena Katowice. Zespół prowadzony przez Rafała Góraka przystępował do rewanżowego starcia z MSK Żyliną z zadaniem odrobienia strat z pierwszego meczu. W śląskim klubie panowała jednak ogromna wiara, że uda się odwrócić losy rywalizacji. Jednocześnie nikt nie wątpił, że uda się wywalczyć przepustkę do III rundy kwalifikacji Ligi Konferencji.

Na pierwszą groźną akcję nie trzeba było długo czekać. Już w piątej minucie Adam Zrelak stanął przed znakomitą szansą na otwarcie wyniku. Napastnik GieKSy oddał mocny strzał z ostrego kąta, lecz czujny Jakub Badzgoń nie dał się zaskoczyć. Czołowy snajper PKO BP Ekstraklasy jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa ponownie spróbował swoich sił. Niemniej golkiper gości po raz kolejny stanął na wysokości zadania. Niewiele później Zrelak był o włos od szczęścia także po uderzeniu głową, jednak piłka zatrzymała się na słupku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Goście również potrafili zagrozić bramce Katowiczan. Najbliżej trafienia w pierwszej połowie byli w 18. minucie, kiedy w sytuacji sam na sam z Gabrielem Kobylakiem znalazł się Marko Roginić. Były zawodnik katowickiego zespołu, mając świetną szansę, nie zdołał jednak zachować zimnej krwi i posłał piłkę obok bramki. Ostatecznie mimo kilku bardzo dobrych sytuacji z obu stron, do przerwy kibice zgromadzeni na Arenie Katowice nie doczekali się goli.

𝐙𝐫𝐞𝐥𝐚𝐤 𝐣𝐞𝐝𝐞𝐧, 𝐙𝐫𝐞𝐥𝐚𝐤 𝐝𝐰𝐚, 𝐙𝐫𝐞𝐥𝐚𝐤 𝐭𝐫𝐳𝐲… 𝐝𝐥𝐚𝐜𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐆𝐊𝐒 𝐧𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐢❓



🔴📲 Transmisja meczu GKS Katowice vs MSK Żylina w TVP ▶️ https://t.co/fDMZLu5uQa pic.twitter.com/DmsZC1Idel — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 30, 2026

Po zmianie stron worek z bramkami został rozwiązany bardzo szybko. Już w 49. minucie gola na 1:0 dla GieKSy strzelił Adam Zrelak, wykorzystując świetne podanie od Bartosza Nowaka. Radość w szeregach Katowiczan nie trwała jednak długo, bo już w 57. minucie do wyrównania doprowadził Frantisek Kosa, który zaskoczył bramkarza polskiej drużyny strzałem sprzed pola karnego.

𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐘 𝐎𝐃𝐑𝐎𝐁𝐈𝐎𝐍𝐄❗



GKS Katowice na prowadzeniu! 𝐀𝐝𝐚𝐦 𝐙𝐫𝐞𝐥𝐚𝐤 wykorzystał idealne dośrodkowanie od 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐨𝐬𝐳𝐚 𝐍𝐨𝐰𝐚𝐤𝐚 ⚽



🔴📲 Transmisja meczu GKS Katowice vs MSK Żylina w TVP ▶️ https://t.co/fDMZLu5uQa pic.twitter.com/REpAyde8nk — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 30, 2026

W ostatnich 15 minutach rywalizacji GieKSa rzuciła się do ataku, a sygnał dał Mateusz Wdowiak. Ofensywny pomocnik w 79. minucie wykorzystał podanie z rzutu wolnego, wyprowadzając na Katowiczan na prowadzenie. Na tym jednak GKS nie poprzestał. Decydujący cios zadał rywalom Ilja Szkurin, który strzał z powietrza całkowicie zmylił golkipera rywali. Do końca zawodów rezultat już się nie zmienił i w 180 sekund GieKSa odwróciła losy dwumeczu, pieczętując awans do kolejnej fazy rozgrywek.

GKS Katowice – MSK Zilina 3:1 (0:0)

1:0 Adam Zrelak 49′

1:1 Frantisek Kosa 57′

2:1 Mateusz Wdowiak 79′

3:1 Ilja Szkurin 82′