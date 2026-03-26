Co musi zrobić Polska, żeby awansować na mundial? Co musi się stać?

10:29, 26. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Reprezentacja Polski stoi przed ostatnią szansą na awans na mundial 2026. Kadra Jana Urbana musi przejść przez baraże, aby zagrać w turnieju w Ameryce Północnej.

Jan Urban Jacek Magiera
PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban Jacek Magiera

Dwa kroki dzielą Polskę od mundialu

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie eliminacyjnej i straciła bezpośredni awans na rzecz Holandii. To oznacza, że Biało-Czerwoni muszą walczyć w barażach. Droga na mundial prowadzi przez dwa decydujące spotkania.

Pierwszym rywalem będzie Albania, z którą Polska zmierzy się na PGE Narodowym w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 26 marca o godzinie 20:45. Zwycięstwo w tym meczu jest konieczne, aby przedłużyć marzenia o awansie.

Jeśli Polska wygra zrobi pierwszy krok w stronę mundialu. W finale baraży czekać będzie zwycięzca meczu Ukraina – Szwecja. To spotkanie zostanie rozegrane 31 marca o godzinie 20:45 na wyjeździe, co dodatkowo podnosi poziom trudności.

Sytuacja kadrowa daje jednak powody do optymizmu. Jedynym nieobecnym pozostaje Łukasz Skorupski. Trener Jan Urban ma do dyspozycji najmocniejszy skład i może postawić na sprawdzonych zawodników.

W grudniu odbyło się też już losowanie grup mistrzostw świata 2026. Jeśli Biało-Czerwoni przebrną przez baraże to w wielkim turnieju zmierzą się z Holandią, Japonią oraz Tunezją. Nie jest to grupa śmierci, ale Polakom będzie niezwykle ciężko o awans do dalszej fazy mundialu.

Zobacz również: Polska – Albania: bilans meczów. Tak wygląda historia spotkań