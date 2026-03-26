Co musi zrobić Polska, żeby awansować na mundial? Co musi się stać?

Reprezentacja Polski stoi przed ostatnią szansą na awans na mundial 2026. Kadra Jana Urbana musi przejść przez baraże, aby zagrać w turnieju w Ameryce Północnej.

Dwa kroki dzielą Polskę od mundialu

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie eliminacyjnej i straciła bezpośredni awans na rzecz Holandii. To oznacza, że Biało-Czerwoni muszą walczyć w barażach. Droga na mundial prowadzi przez dwa decydujące spotkania.

Pierwszym rywalem będzie Albania, z którą Polska zmierzy się na PGE Narodowym w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 26 marca o godzinie 20:45. Zwycięstwo w tym meczu jest konieczne, aby przedłużyć marzenia o awansie.

Jeśli Polska wygra zrobi pierwszy krok w stronę mundialu. W finale baraży czekać będzie zwycięzca meczu Ukraina – Szwecja. To spotkanie zostanie rozegrane 31 marca o godzinie 20:45 na wyjeździe, co dodatkowo podnosi poziom trudności.

Sytuacja kadrowa daje jednak powody do optymizmu. Jedynym nieobecnym pozostaje Łukasz Skorupski. Trener Jan Urban ma do dyspozycji najmocniejszy skład i może postawić na sprawdzonych zawodników.

W grudniu odbyło się też już losowanie grup mistrzostw świata 2026. Jeśli Biało-Czerwoni przebrną przez baraże to w wielkim turnieju zmierzą się z Holandią, Japonią oraz Tunezją. Nie jest to grupa śmierci, ale Polakom będzie niezwykle ciężko o awans do dalszej fazy mundialu.

