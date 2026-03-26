Polska – Albania: bilans meczów. Tak wygląda historia spotkań

Reprezentacja Polski w czwartkowy wieczór rozegra kolejne w historii spotkanie z Albanią. Dotychczasowy bilans meczów jest zdecydowanie po stronie Biało-czerwonych.

Polska kontra Albania. Historia daje jasny sygnał

Reprezentacja Polski wciąż walczy o awans na MŚ 2026, które odbędą się na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Biało-czerwoni w czwartek zaczynają rywalizację o bilet na mundial w barażu przeciwko Albanii. Ewentualny zwycięzca tego starcia zmierzy się z lepszym z pary Ukraina – Szwecja. Tymczasem bilans spotkań Biało-czerwonych z Albańczykami pozwala z optymizmem patrzeć na rywalizację.

Polska jak na razie rozegrała 15 meczów w historii z Albanią. Wygrała z nich łącznie 10 spotkań, notując też dwie porażki. Najbliższy rywal Biało-czerwonych kolejny raz staje na drodze reprezentacji Polski w walce o mundial.

Przy okazji eliminacji do MŚ 1986 polska drużyna najpierw niespodziewanie zremisowała w Mielcu z Albanią 2:2. Z kolei w rewanżu Biało-czerwoni pokonali Albańczyków skromnie, po trafieniu Zbigniewa Bońka. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii zdobył jedyną bramkę w tej rywalizacji. Ciekawostką jest fakt, że asystę przy golu byłego prezesa PZPN zaliczył aktualny selekcjoner Biało-czerwonych – Jan Urban.

Ostatnie starcie z udziałem Polaków i Albańczyków miało natomiast miejsce we wrześniu 2023 roku. Wówczas górą byli rywale Biało-czerwonych, wygrywając w Tiranie różnicą dwóch trafień (2:0). Wcześniej natomiast reprezentacja Polski wygrała osiem z rzędu meczów z Albańczykami.