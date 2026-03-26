Polska – Albania: nie przegap pierwszego gwizdka

09:36, 26. marca 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski powalczy o awans na mundial 2026 w barażach. W czwartek musi pokonać pierwszą przeszkodę, którą jest kadra Albanii. Przypominamy, o której godzinie rozpocznie się spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie.

O której godzinie mecz Polska – Albania?

Reprezentacja Polski w grupie eliminacyjnej mistrzostw świata zajęła drugie miejsce ustępując jedynie Holandii. Niestety, bezpośredni awans na mundial dawało tylko zajęcie pierwszego miejsca, które padło łupem Oranje. Tym samym Biało-Czerwoni muszą wykorzystać drugą szansę, jaką są baraże, by wywalczyć przepustkę na tegoroczny mundial, który odbędzie się w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Baraże składają się z dwóch spotkań. Pierwszym rywalem drużyny prowadzonej przez Jana Urbana będzie kadra narodowa Albanii. Mecz odbędzie się w czwartek, 26 marca, o godzinie 20:45. Spotkanie zostanie rozegrane na PGE Narodowym w Warszawie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Urban może przygotowywać zespół w dobrych nastrojach, bowiem jedynym kontuzjowanym zawodnikiem jest Łukasz Skorupski. Poza tym wydaje się, że ma do dyspozycji najmocniejszą kadrę. W bramce w spotkaniu z Albanią najpewniej zobaczymy Grabarę, natomiast w polu wystąpią Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, Cash, Moder, Slisz, Skóraś, Kamiński, Szymański, Lewandowski. Czy przewidywany skład będzie miał odzwierciedlenie w rzeczywistości przekonamy się kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem.

Jeśli Polska wygra z Albanią to wykona pierwszy z dwóch kroków w drodze na mundial 2026. W finale baraży zmierzy się ze zwycięzcą pary Ukraina – Szwecja. Mecz odbędzie się we wtorek 31 marca. Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe.

Zobacz również: Polska – Albania: bilans meczów. Tak wygląda historia spotkań