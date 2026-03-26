Reprezentacja Polski powalczy o awans na mundial 2026 w barażach. W czwartek musi pokonać pierwszą przeszkodę, którą jest kadra Albanii. Przypominamy, o której godzinie rozpocznie się spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie.

Na zdjęciu: Piotr Zielinski

O której godzinie mecz Polska – Albania?

Reprezentacja Polski w grupie eliminacyjnej mistrzostw świata zajęła drugie miejsce ustępując jedynie Holandii. Niestety, bezpośredni awans na mundial dawało tylko zajęcie pierwszego miejsca, które padło łupem Oranje. Tym samym Biało-Czerwoni muszą wykorzystać drugą szansę, jaką są baraże, by wywalczyć przepustkę na tegoroczny mundial, który odbędzie się w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Baraże składają się z dwóch spotkań. Pierwszym rywalem drużyny prowadzonej przez Jana Urbana będzie kadra narodowa Albanii. Mecz odbędzie się w czwartek, 26 marca, o godzinie 20:45. Spotkanie zostanie rozegrane na PGE Narodowym w Warszawie.

Urban może przygotowywać zespół w dobrych nastrojach, bowiem jedynym kontuzjowanym zawodnikiem jest Łukasz Skorupski. Poza tym wydaje się, że ma do dyspozycji najmocniejszą kadrę. W bramce w spotkaniu z Albanią najpewniej zobaczymy Grabarę, natomiast w polu wystąpią Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, Cash, Moder, Slisz, Skóraś, Kamiński, Szymański, Lewandowski. Czy przewidywany skład będzie miał odzwierciedlenie w rzeczywistości przekonamy się kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem.

Jeśli Polska wygra z Albanią to wykona pierwszy z dwóch kroków w drodze na mundial 2026. W finale baraży zmierzy się ze zwycięzcą pary Ukraina – Szwecja. Mecz odbędzie się we wtorek 31 marca. Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe.

