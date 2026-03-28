„Cash może być kluczowym zawodnikiem w meczu ze Szwecją”

Matty Cash był jednym z najsłabszych zawodników w meczu z Albanią. W programie "W Kadrze" na kanale TVP Sport były reprezentant Polski, Daniel Łukasik stwierdził, że obrońca Aston Villi może być kluczowym zawodnikiem w spotkaniu ze Szwecją.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Cash wyciągnie wnioski i zagra lepiej – przekonuje Daniel Łukasik

Reprezentacja Polski wygrała z Albanią, ale wielu ekspertów jednoznacznie oceniło ten mecz jako jeden z najsłabszych za kadencji Jana Urbana. Biało-Czerwoni odwrócili wynik spotkania dopiero w drugiej połowie dzięki Robertowi Lewandowskiemu i Piotrowi Zielińskiemu.

Jako jeden z najsłabszych zawodników w drużynie wybrany został Matty Cash. Obrońca Aston Villi miał dużo strat i nie wniósł zbyt dużo do gry reprezentacji Polski. Mimo to Daniel Łukasik uważa, że 28-latek wyciągnie wnioski i zagra lepsze spotkanie. Co więcej, jego zdaniem Cash może być naszym kluczowym piłkarzem podobnie jak w meczach eliminacyjnych za kadencji Jana Urbana.

– To jest zawodnik o określonej jakości, grający na co dzień w najlepszej lidze świata. Wydaje mi się, że wyciągnie wnioski, przeanalizuje ten mecz i zagra jakościowe spotkanie – powiedział Daniel Łukasik w magazynie „W Kadrze” w TVP Sport.

– Trzymam za niego kciuki akurat w tym meczu ze Szwecją, bo to może być jeden z kluczowych zawodników. Wiemy też do ilu sytuacji dochodził, ile kreował, w całych tych eliminacjach. Bramka z Holandią. Mnóstwo sytuacji, ten jego dorobek strzelecki mógł być dużo większy. I tak samo dorobek asyst – dodał były reprezentant Polski.

Finał baraży o awans na Mistrzostwa Świata odbędzie się we wtorek (31 marca). Początek meczu Szwecja – Polska o godzinie 20:45.