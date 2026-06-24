Brazylia podejmie Szkocję. Vinicius ponownie zapewni zwycięstwo?

Mecz pomiędzy Szkocją a Brazylią jest jednym z najciekawszych spotkań w 3. serii gier mistrzostw świata. Europejska ekipa postara się zatrzymać naszpikowaną gwiazdami drużynę z Ameryki Południowej.

Andre Paes / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylijczycy prowadzą w grupie C

W nocy ze środy na czwartek odbędzie się bardzo ciekawy mecz pomiędzy Szkocją a Brazylią. Spotkanie zostanie rozegrane w ramach 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. W lepszej sytuacji przed ostatnią serią gier znajduje się zespół Canarinhos, który z dorobkiem czterech punktów przewodzi tabeli grupy C. Tyle samo oczek ma Maroko, znajdujące się na drugiej pozycji. Reprezentacja Szkocji zgromadziła natomiast trzy oczka, co daje jej trzecią lokatę w klasyfikacji, którą z zerowym dorobkiem zamyka Haiti.

Zarówno Brazylijczycy, jak i Szkoci liczą na awans do fazy pucharowej, dlatego stawką tego pojedynku będzie nie tylko prestiż, ale przede wszystkim miejsce w 1/16 finału mundialu. Ekipa z Ameryki Południowej uchodzi za faworyta jutrzejszej rywalizacji, jednak europejski zespół już nieraz udowadniał, że potrafi sprawiać niespodzianki w starciach z wyżej notowanymi przeciwnikami.

Zobacz też:

Vinicius największą gwiazdą drużyny Canarinhos

Największą gwiazdą reprezentacji Brazylii podczas obecnego turnieju pozostaje Vinicius Junior. Skrzydłowy Realu Madryt ma na swoim koncie już dwie zdobyte bramki oraz jedną zaliczoną asystę, dzięki czemu jest jednym z najskuteczniejszych zawodników fazy grupowej.

Pod nieobecność kontuzjowanego Raphinhi odpowiedzialność za ofensywę drużyny Canarinhos spoczywa w dużej mierze właśnie na barkach 25-latka. Carlo Ancelotti wierzy, że jego podopieczny po raz kolejny pokaże najwyższą klasę i poprowadzi zespół z Kraju Kawy do zwycięstwa, które zapewni spokojną promocję do kolejnej rundy mistrzostw świata.

Przewidywane składy na mecz Szkocja – Brazylia:

Szkocja: Gunn – Patterson, Hendry, Hanley, Robertson, Tierney – Christie, Ferguson – McTominay, McGinn – Adams

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes, Casemiro – Rayan, Paqueta, Vinicius – Cunha

Kiedy odbędzie się spotkanie Szkocja – Brazylia?

Spotkanie z udziałem reprezentacji Szkocji oraz Brazylii odbędzie się w czwartek, 25 czerwca o godzinie 00:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego spotkania przeprowadzą kanały TVP 1 i TVP Sport. Spotkanie będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie