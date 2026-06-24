Szkocja – Brazylia: typy i kursy. Canarinhos pod ogromną presją

Szkocja - Brazylia to mecz 3. kolejki grupy C mistrzostw świata 2026. Starcie na Hard Rock Stadium w Miami odbędzie się w nocy z środy na czwartek o godz. 0:00 czasu polskiego. Canarinhos liczą na przypieczętowanie awansu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Szkocja Brazylia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 15:04

Szkocja – Brazylia: typy bukmacherskie

Szkocja zmierzy się z Brazylią na Hard Rock Stadium w meczu trzeciej kolejki grupy C mistrzostw świata 2026. Canarinhos mają na koncie cztery punkty. Na inaugurację turnieju zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego zremisował z Maroko, ale w drugim spotkaniu pokonał Haiti. Bohaterem meczu rozgrywanego w Filadelfii był Matheus Cunha, który zdobył dwie bramki.

Szkoci wciąż walczą o awans do fazy pucharowej, a remis praktycznie zapewni jej realizację celu. Ekipa Steve’a Clarke’a zdobyła dotąd tylko jedną bramkę na mundialu, dlatego w starciu z pięciokrotnymi mistrzami świata kluczowa będzie nie tylko solidna defensywa, ale także skuteczność pod bramką rywali. Mój typ: remis.

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Szkocja – Brazylia: ostatnie wyniki

Reprezentacja Szkocji udanie rozpoczęła mundial, pokonując Haiti (1:0). Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił John McGinn. W drugim meczu The Tartan Army musieli jednak uznać wyższość Maroka, przegrywając (0:1) po bramce straconej już w 2. minucie. Przed startem wielkiego turnieju Szkoci w meczach towarzyskich rozgromili Boliwia (4:0) oraz Curacao (4:1) i ponieśłi porażkę z Wybrzeżem Kości Słoniowej (0:1).

Brazylia turniej rozpoczęła od rozczarowującego remisu z Marokiem (1:1). Odpowiedź przyszła jednak szybko, kiedy Canarinhos w drugim spotkaniu pewnie pokonali Haiti (3:0). Również w okresie przygotowawczym zespół Ancelottiego prezentował wysoką formę, odnosząc zwycięstwa nad Egiptem (2:1), Panamą (6:2) oraz Chorwacją (3:1).

Szkocja – Brazylia: historia

Brazylijczycy wygrali cztery z pięciu dotychczasowych spotkań ze Szkocją. Ostatnie starcie obu reprezentacji miało miejsce w marcu 2011 roku w meczu towarzyskim, gdy dwie bramki dla Canarinhos zdobył Neymar. Szkoci z kolei zdołali zremisować z Brazylią podczas mistrzostw świata w 1974 roku.

Szkocja – Brazylia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują Brazylię jako zdecydowanego faworyta tego spotkania. Jeśli rozważasz zakład na zwycięstwo Canarinhos, kurs w ofercie Superbet wynosi około 1.39. Ewentualna wygrana Szkocjo została wyceniona na mniej więcej 8.00, natomiast kurs na remis oscyluje w granicach 5.00.

Szkocja Brazylia 8.80 5.25 1.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 15:04

Szkocja – Brazylia: przewidywane składy

Szkocja: Gunn – Patterson, Hendry, Hanley, Robertson, Tierney – Christie, Ferguson – McTominay, McGinn – Adams

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes, Casemiro – Rayan, Paqueta, Vinicius Junior – Cunha

Szkocja – Brazylia: sonda

Kto wygra mecz? Szkocja

Remis

Brazylia Szkocja

Remis

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Szkocja – Brazylia: transmisja meczu

Mecz Szkocja – Brazylia w ramach 3. kolejki grupy C mistrzostw świata zostanie rozegrany w nocy z środy na czwartek o godz. 0:00 czasu polskiego. Spotkanie będzie transmitowany na antenie TVP 1, na portalu sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP.

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