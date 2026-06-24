Cała Brazylia czekała na ten komunikat. Ancelotti wreszcie potwierdził

Reprezentacja Brazylii może doczekać się powrotu swojej największej gwiazdy. Carlo Ancelotti potwierdził, że Neymar jest gotowy na mecz trzeciej kolejki w grupie ze Szkocją.

fot. Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar był wielką niewiadomą. Teraz wszystko jest już jasne

Reprezentacja Brazylii otrzymała znakomitą wiadomość przed ostatnim meczem fazy grupowej MŚ 2026. Selekcjoner Canarinhos Carlo Ancelotti potwierdził, że Neymar jest już w pełni gotowy do gry i może wystąpić w starciu ze Szkocją.

Brazylijski gwiazdor opuścił dwa pierwsze spotkania mundialu z powodu urazu prawego mięśnia łydki. Kontuzji doznał 17 maja podczas meczu Santosu, a jego stan zdrowia przez długi czas pozostawał jednym z głównych tematów w obozie reprezentacji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Włoski szkoleniowiec rozwiał jednak wszelkie wątpliwości. Jak przekazał Fabrizio Romano na X, Ancelotti jest bardzo zadowolony z postawy swojego podopiecznego na treningach. – Neymar potrafi grać, dobrze trenuje i jest gotowy. Jestem z niego bardzo zadowolony – powiedział selekcjoner Brazylii cytowany na profilu dziennikarza.

Wszystko wskazuje zatem na to, że 34-letni napastnik po raz pierwszy pojawi się na boisku podczas mundialu w Ameryce Północnej. Jego powrót może okazać się niezwykle ważny dla Canarinhos przed rozpoczęciem fazy pucharowej.

Mecz Brazylii ze Szkocją odbędzie się w nocy z 24 na 25 czerwca czasu polskiego. Szósta ekipa w rankingu FIFA powalczy o swoje drugie zwycięstwo na trwającym mundialu. Można jednak przypuszczać, że ofensywny tercet Canarinhos tworzyć będą: Vinicius Junior, Matheus Cunha i Rayan.