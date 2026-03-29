Lewandowski dostanie nową umowę! Barcelona już ją przygotowała

08:20, 29. marca 2026
Sebastian Janus
Robert Lewandowski ma otrzymać od Barcelony propozycję nowej umowy. Polak stoi przed kluczową decyzją. Hiszpański gigant chce, aby napastnik pozostał w drużynie na jeszcze jeden sezon - informuje „Sport”.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona przygotowuje się do letniego okienka. Priorytetem jest transfer napastnika, który stanie się numerem jeden w hierarchii Hansiego Flicka. Jednocześnie zapada decyzja w sprawie Roberta Lewandowskiego, który ma otrzymać propozycję nowej umowy. „Sport” ujawnia, że jest ona już przygotowana.

Polski snajper ma przed sobą bardzo trudną decyzję. Spływają do niego kolejne, konkretne oferty z innych klubów – media informują o poważnym zainteresowaniu z Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych. Lewandowski może liczyć również na względy tureckich i włoskich gigantów. Do tej pory wydawało się jednak, że to Barcelonę stawia na pierwszym miejscu i chce najpierw wysłuchać jej planu.

Duma Katalonii pragnie zatrzymać Lewandowskiego na jeszcze jeden sezon. Jego dotychczasowe wynagrodzenie zostałoby zmniejszone nawet o połowę, natomiast wzrosłyby zmienne z bonusów za bramki czy występy. Polak musiałby też oczywiście pogodzić się z rolą rezerwowego.

Lewandowski jest w stanie przyjąć rolę zmiennika, jeśli Barcelona sprowadzi napastnika z najwyższej półki. Jednocześnie nie chce być odstawiony na boczny tor. Kluczowa dla jego decyzji będzie rozmowa z Flickiem oraz Deco.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości