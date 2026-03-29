Lewandowski dostanie nową umowę! Barcelona już ją przygotowała

Robert Lewandowski ma otrzymać od Barcelony propozycję nowej umowy. Polak stoi przed kluczową decyzją. Hiszpański gigant chce, aby napastnik pozostał w drużynie na jeszcze jeden sezon - informuje „Sport”.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona chce Lewandowskiego na jeszcze jeden sezon

Barcelona przygotowuje się do letniego okienka. Priorytetem jest transfer napastnika, który stanie się numerem jeden w hierarchii Hansiego Flicka. Jednocześnie zapada decyzja w sprawie Roberta Lewandowskiego, który ma otrzymać propozycję nowej umowy. „Sport” ujawnia, że jest ona już przygotowana.

Polski snajper ma przed sobą bardzo trudną decyzję. Spływają do niego kolejne, konkretne oferty z innych klubów – media informują o poważnym zainteresowaniu z Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych. Lewandowski może liczyć również na względy tureckich i włoskich gigantów. Do tej pory wydawało się jednak, że to Barcelonę stawia na pierwszym miejscu i chce najpierw wysłuchać jej planu.

Duma Katalonii pragnie zatrzymać Lewandowskiego na jeszcze jeden sezon. Jego dotychczasowe wynagrodzenie zostałoby zmniejszone nawet o połowę, natomiast wzrosłyby zmienne z bonusów za bramki czy występy. Polak musiałby też oczywiście pogodzić się z rolą rezerwowego.

Lewandowski jest w stanie przyjąć rolę zmiennika, jeśli Barcelona sprowadzi napastnika z najwyższej półki. Jednocześnie nie chce być odstawiony na boczny tor. Kluczowa dla jego decyzji będzie rozmowa z Flickiem oraz Deco.