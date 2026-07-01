Belgia zagra z Senegalem w meczu 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Na papierze faworytem pozostają Czerwone Diabły, ale Lwy Terangi już udowodniły, że mogą być niezwykle niewygodnym rywalem dla każdej drużyny.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Leandro Trossard

Belgia tym razem nie rozczaruje? Senegal może zaskoczyć

Belgia rozpoczęła mundial od remisu 1:1 z Egiptem, następnie podzieliła się punktami z Iranem (0:0), a na zakończenie fazy grupowej rozbiła Nową Zelandię 5:1. „Czerwone Diabły” awansowały do fazy pucharowej jako zwycięzcy grupy G. Drużyna prowadzona przez Rudiego Garcię nie zachwyciła w dwóch pierwszych meczach turnieju, ale w decydującym starciu pokazała swoją siłę ofensywną.

Senegal z kolei przegrał na inaugurację z Francją 1:3, później pokonał Irak aż 5:0, a w ostatniej kolejce uległ Norwegii. Podopieczni Pape Thiawa awansowali do 1/16 finału jako jeden z najlepszych zespołów z trzecich miejsc. „Lwy Terangi” trafiły do bardzo wymagającej grupy, ale mimo trudnego początku zdołały wywalczyć promocję do fazy pucharowej.

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De Bruyne, Lukaku, Doku i Trossard kotnra Mane, Jackson i Sarr

Po stronie Belgii największą uwagę skupiają Kevin De Bruyne i Romelu Lukaku. Pierwszy odpowiada za kreowanie akcji ofensywnych, natomiast drugi ciągle pozostaje najgroźniejszym napastnikiem zespołu. Ważnymi postaciami są również Jeremy Doku, Leandro Trossard, strzelec trzeci goli, i Thibaut Courtois.

Senegal dysponuje równie interesującymi zawodnikami. Liderami afrykańskiej reprezentacji są Sadio Mane, Nicolas Jackson oraz Ismaïla Sarr. To właśnie od dyspozycji tych piłkarzy w dużej mierze zależeć będzie, czy „Lwy Terangi” zdołają sprawić niespodziankę i wyeliminować jednego z europejskich faworytów.

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Przewidywane składy na mecz Belgia – Senegal:

Belgia: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

Senegal: Mendy; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs, I. Gueye, P. Gueye, Camara; Sarr, Jackson, Mané

Kiedy odbędzie się spotkanie Belgia – Senegal?

Rywalizacja Belgia – Senegal w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata odbędzie się w środę, 1 lipca, o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego interesującego spotkania przeprowadzi kanał TVP 2. Mecz będzie można obejrzeć również na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Na zwycięzcę środowego pojedynku w 1/8 finału mundialu czeka lepszy z pary USA – Bośnia i Hercegowina.