Mbappe wytłumaczył radość po golu. Dlatego podbiegł do trenera

Moritz Müller/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Didier Deschamps

Mbappe poprowadził Francję do awansu

Francja bez większych problemów pokonała Szwecję i awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Dwa gole w tym meczu strzelił Kylian Mbappe, który pobił ważny rekord. Po ostatnim gwizdku kapitan Les Bleus wypowiedział się na temat rywalizacji z ekipą Grahama Pottera.

– Doskonale wiem, kim jestem, jak gram i co mam robić, ale nie chodzi tu tylko o mnie. Cała drużyna zdaje sobie sprawę z tego, co należy zrobić. Dzisiaj rozpoczęły się dla nas nowe rozgrywki. Graliśmy dobrze, ale byliśmy zbyt nieśmiali. Na początku spotkania mogliśmy zaprezentować się nieco lepiej – przyznał 27-latek, cytowany przez ESPN.

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Mbappe po zdobyciu pierwszej bramki natychmiast podbiegł do trenera Didiera Deschampsa. Selekcjoner Trójkolroowych ponownie zasiadł na ławce trenerskiej po tym, jak opuścił ostatni mecz fazy grupowej z Norwegią, by wrócić do ojczyzny na pogrzeb swojej matki. – Wie, że z nami nigdy nie będzie sam i że będziemy go wspierać – dodał gwiazdor mistrzów świata z 2018 roku.