Belgia vs Senegal. Przewidywane składy na hit 1/16 finału mistrzostw świata

11:44, 1. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Belgia i Senegal zmierzą się w środowy wieczór w 1/16 finału mistrzostw świata 2026 na Seattle Stadium. Faworytem pozostają Belgowie, ale zespół z Afryki awansował do fazy pucharowej jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsc.

Thibaut Courtois
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Belgia vs Senegal: sytuacja kadrowa przed meczem

Belgia przystępuje do spotkania jako zwycięzca grupy, choć jej występy w fazie grupowej nie były w pełni przekonujące. Rudi Garcia ma do dyspozycji niemal całą kadrę. Pewniakiem do gry między słupkami pozostaje Thibaut Courtois. Pod znakiem zapytania stoi występ Zeno Debasta, który wrócił już do treningów po urazie nogi. Na bokach defensywy mają zagrać Timothy Castagne i Maxim De Cuyper, a w środku obrony powinien wystąpić Arthur Theate.

Belgowie dysponują kilkoma zawodnikami w dobrej formie ofensywnej. Leandro Trossard zdobył już dwa gole podczas turnieju. Po jednym trafieniu dołożyli Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku i Alexis Saelemaekers. Taka różnorodność w ataku może sprawić Senegalowi sporo problemów.

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Senegal ma znacznie większe zmartwienia kadrowe. Edouard Mendy doznał kontuzji kolana podczas meczu z Norwegią i opuścił zgrupowanie, aby przejść dalsze badania w Al Ahli. Kalidou Koulibaly może rozpocząć mecz na ławce rezerwowych, ponieważ Abdoulaye Seck dobrze zaprezentował się w poprzednim spotkaniu. W ataku największe nadzieje zespół wiąże z Ismailą Sarrem i Sadio Mane.

Przewidywane składy na mecz Belgia vs Senegal

Belgia: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Senegal: Diaw; Jakobs, Seck, Niakhate, Diatta; Camara, Gueye, Diarra; Mane, Jackson, Sarr.

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