FC Barcelona podpisała kontrakt z obrońcą

11:01, 1. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Barcelona oficjalnie przedłużyła kontrakt z Andreasem Christensenem. Duński obrońca związał się z klubem nową umową obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku.

Hansi Flick
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Christensen na dłużej w FC Barcelonie

Barcelona poinformowała w oficjalnym komunikacie, że osiągnęła porozumienie z Andreasem Christensenem w sprawie przedłużenia kontraktu. Nowa umowa z reprezentantem Danii będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. Formalne podpisanie dokumentów odbędzie się w najbliższym czasie w siedzibie Barcelony.

Christensen trafił do Barcelony latem 2022 roku na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktu z Chelsea. Już w swoim pierwszym sezonie odegrał ważną rolę w zespole prowadzonym przez Xaviego Hernandeza, który sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii. W kolejnych rozgrywkach jego regularne występy utrudniały jednak problemy zdrowotne.

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Największym ciosem okazała się kontuzja częściowego zerwania więzadła krzyżowego przedniego, której doznał w grudniu. Uraz wykluczył go z gry do końca sezonu i wywołał spekulacje dotyczące jego przyszłości. Mimo to prezydent Joan Laporta od początku deklarował chęć zatrzymania doświadczonego defensora, a Hansi Flick również opowiadał się za pozostawieniem go w kadrze.

Nowy kontrakt jest potwierdzeniem zaufania, jakim Barcelona darzy 30-letniego piłkarza. Według hiszpańskich mediów, umowa zawiera również zapis umożliwiający obu stronom jej wcześniejsze rozwiązanie po zakończeniu sezonu 2026/27. Klub nie wspomniał jednak o tym punkcie w oficjalnym komunikacie.

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