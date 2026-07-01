Mbappe namawia wielką gwiazdę na transfer. Real Madryt czeka na hit

12:08, 1. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Julio Suárez

Kylian Mbappe podejmuje zakulisowe rozmowy w celu przekonania gwiazdy do transferu. Julio Suárez twierdzi, że Real Madryt naciska na ruch z udziałem reprezentanta Francji.

Kylian Mbappe
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AP Photo/ Pamela Smith/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe w roli agenta. Real na niego liczy

Real Madryt rozpoczął ofensywę transferową przed startem nowego sezonu. Szeregi Królewskich zasiliło już trzech zawodników – Marc Cucurella, Ibrahima Konaté i Bernardo Silva. Los Blancos pracują nad kolejnymi wzmocnieniami, a kluczową rolę w rozmowach z gwiazdą może odegrać Kylian Mbappe.

Julio Suárez w rozmowie z El Chiringuito TV przekonuje, że kapitan reprezentacji Francji próbuje przekonać kluczowego zawodnika kadry narodowej do zmiany klubowych barw. Madrytczycy marzą o tym, by na Santiago Bernabeu przeniósł się Michael Olise.

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Real uczynił 24-latka głównym celem transferowym. Jednak Bayern Monachium nie zamierza rozstawać się z lewonożnym piłkarzem. Olise trafił na Allianz Arena w lecie 2024 roku – Bawarczycy pozyskali go z Crystal Palace za 53 miliony funtów.

Teraz Francuz jest wyceniany na przynajmniej trzykrotnie wyższą kwotę. Jego kontrakt z Die Roten obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co oznacza, że mistrzowie Niemiec nie odczuwają właściwie żadnej presji w kwestii potencjalnego rozstania z zawodnikiem urodzonym w Londynie.

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