Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga w meczu 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Zdecydowanym faworytem są podopieczni Thomasa Tuchela, jednak afrykańska reprezentacja już udowodniła podczas mundialu, że potrafi sprawiać niespodziankę.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia bez problemów awanuje dalej?

Reprezentacja Anglii będzie ogromnym faworytem środowego pojedynku z Demokratyczną Republiką Konga. Spotkanie zostanie rozegrane 1 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Nic nie wskazuje na to, by Synowie Albionu mieli zostać zatrzymani już w tej fazie turnieju.

Anglia przebrnęła przez fazę grupową bez większych problemów i zajęła pierwsze miejsce w grupie L, tracąc zaledwie dwie bramki w trzech spotkaniach. Zespół Thomasa Tuchela pokonał 4:2 Chorwację i 2:0 Panamę, a także zremisował 0:0 z Ghaną.

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Lamparty rozpoczęły turniej od cennego remisu 1:1 z Portugalią, następnie uległy Kolumbii 0:1, a o ich awansie przesądziło efektowne zwycięstwem 3:1 nad Uzbekistanem w ostatniej kolejce. Cztery zdobyte punkty pozwoliły Kongijczykom zająć trzecie miejsce w grupie K i znaleźć się w gronie najlepszych zespołów z trzecich lokat.

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Liderem reprezentacji Anglii pozostaje Harry Kane, zdobywca trzech bramek, wspierany przez Jude’a Bellinghama i Declana Rice’a. To właśnie od ich dyspozycji w dużej mierze zależą ofensywne poczynania drużyny Thomasa Tuchela. Z kolei w barwach Demokratycznej Republiki Konga największe zagrożenie stwarza Yoane Wissa, autor trzech trafień. Ważnymi postaciami zespołu są również kapitan Chancel Mbemba oraz Aaron Wan-Bissaka.

Przewidywane składy na mecz Anglia – DR Konga

Anglia: Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane

DR Konga: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Mukau; Bakambu, Wissa

Kiedy odbędzie się spotkanie Anglia – DR Konga?

Rywalizacja Anglia – Demokratyczna Republika Konga w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata odbędzie się w środę, 1 lipca, o godzinie 18:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego spotkania przeprowadzi kanał TVP 2. Mecz będzie można obejrzeć również na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Na zwycięzcę środowego pojedynku w 1/8 finału mundialu czeka lepszy z pary Meksyk – Ekwador.