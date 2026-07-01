Anglia bez problemów awanuje dalej?
Reprezentacja Anglii będzie ogromnym faworytem środowego pojedynku z Demokratyczną Republiką Konga. Spotkanie zostanie rozegrane 1 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Nic nie wskazuje na to, by Synowie Albionu mieli zostać zatrzymani już w tej fazie turnieju.
Anglia przebrnęła przez fazę grupową bez większych problemów i zajęła pierwsze miejsce w grupie L, tracąc zaledwie dwie bramki w trzech spotkaniach. Zespół Thomasa Tuchela pokonał 4:2 Chorwację i 2:0 Panamę, a także zremisował 0:0 z Ghaną.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Lamparty rozpoczęły turniej od cennego remisu 1:1 z Portugalią, następnie uległy Kolumbii 0:1, a o ich awansie przesądziło efektowne zwycięstwem 3:1 nad Uzbekistanem w ostatniej kolejce. Cztery zdobyte punkty pozwoliły Kongijczykom zająć trzecie miejsce w grupie K i znaleźć się w gronie najlepszych zespołów z trzecich lokat.
Zobacz też:
- Typy na środowe mecze 1/16 finału MŚ
- Tabele MŚ 2026
- Terminarz MŚ 2026
- Wyniki MŚ 2026
- Największe gwiazdy MŚ 2026? Kilka nazwisk może naprawdę zaskoczyć [ZESTAWIENIE]
- Szokujące nieobecności MŚ 2026. Wielkie nazwiska poza turniejem [LISTA]
Liderem reprezentacji Anglii pozostaje Harry Kane, zdobywca trzech bramek, wspierany przez Jude’a Bellinghama i Declana Rice’a. To właśnie od ich dyspozycji w dużej mierze zależą ofensywne poczynania drużyny Thomasa Tuchela. Z kolei w barwach Demokratycznej Republiki Konga największe zagrożenie stwarza Yoane Wissa, autor trzech trafień. Ważnymi postaciami zespołu są również kapitan Chancel Mbemba oraz Aaron Wan-Bissaka.
Przewidywane składy na mecz Anglia – DR Konga
Anglia: Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane
DR Konga: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Mukau; Bakambu, Wissa
Kiedy odbędzie się spotkanie Anglia – DR Konga?
Rywalizacja Anglia – Demokratyczna Republika Konga w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata odbędzie się w środę, 1 lipca, o godzinie 18:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego spotkania przeprowadzi kanał TVP 2. Mecz będzie można obejrzeć również na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Na zwycięzcę środowego pojedynku w 1/8 finału mundialu czeka lepszy z pary Meksyk – Ekwador.