Anglia - DR Konga to spotkanie w 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Oto przewidywane składy na mecz Anglia - DR Konga.

Markus Fischer/ Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel i Harry Kane

Przewidywane składy na mecz Anglia – DR Konga

O godzinie 18:00 rozpocznie się kolejny mecz 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Wyraźnym faworytem spotkania są podopieczni Thomasa Tuchela, którzy bez większych problemów przebrnęli przez fazę grupową i należą do grona kandydatów do zdobycia tytułu.

Selekcjoner reprezentacji Anglii w trakcie ostatniego meczu fazy grupowej zdecydował się zmienić kilku zawodników, dlatego Jude Bellingham czy Bukayo Saka przystępują do rywalizacji w pełni sił. Harry Kane zszedł z muraw dopiero w 84. minucie.

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Przewidywane składy na mecz Anglia – DR Konga

Anglia: Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane

DR Konga: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Mukau; Bakambu, Wissa