Yamal powiedział, że posadzi piłkarza Realu Madryt na ławce

09:46, 1. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  COPE

Lamine Yamal już podgrzewa atmosferę przed El Clasico. Młody skrzydłowy Barcelony zaczepił reprezentacyjnego kolegę, który w nowym sezonie może stanąć po drugiej stronie boiska.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal zaczepił Marca Cucurellę

El Clasico jeszcze daleko, ale Lamine Yamal już znalazł sposób, żeby podgrzać atmosferę. Skrzydłowy Barcelony wypowiedział się o możliwej rywalizacji z Markiem Cucurellą, który znalazł się na liście nowych nabytków Realu Madryt.

Obaj znają się z reprezentacji Hiszpanii, więc temat szybko przerodził się w żartobliwe przekomarzanie. Yamal przyznał w radiu COPE, że zdążył już wysłać Cucurelli jasny komunikat.

– Już mu powiedziałem, że zagra w pierwszym meczu, a w następnym będzie siedział na ławce, bo go zjem – wypalił piłkarz Barcelony.

To wypowiedź w lekkim tonie, ale dobrze wpisuje się w klimat rywalizacji Barcelony z Realem Madryt. Jeśli Cucurella wywalczy miejsce w podstawowym składzie, może grać na lewej obronie. Wtedy w klasykach będzie miał przed sobą właśnie Yamala.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

El Clasico z nowym pojedynkiem na skrzydle

Real Madryt wzmacnia kadrę przed nowym sezonem. Jednym z nowych zawodników jest Cucurella, reprezentant Hiszpanii. Jego ewentualne wejście do podstawowego składu może stworzyć ciekawy pojedynek z Yamalem na boku boiska.

Pierwsze El Clasico w nowym sezonie zaplanowano na 25 października w Barcelonie. Rewanż ma odbyć się 9 maja w Madrycie, w 35. kolejce rozgrywek.

Na razie Yamal i Cucurella nie są jednak rywalami. Obaj mają wspólny cel w reprezentacji Hiszpanii. W czwartek ich drużyna zagra z Austrią w 1/16 finału mistrzostw świata.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości