Yamal powiedział, że posadzi piłkarza Realu Madryt na ławce

Lamine Yamal już podgrzewa atmosferę przed El Clasico. Młody skrzydłowy Barcelony zaczepił reprezentacyjnego kolegę, który w nowym sezonie może stanąć po drugiej stronie boiska.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal zaczepił Marca Cucurellę

El Clasico jeszcze daleko, ale Lamine Yamal już znalazł sposób, żeby podgrzać atmosferę. Skrzydłowy Barcelony wypowiedział się o możliwej rywalizacji z Markiem Cucurellą, który znalazł się na liście nowych nabytków Realu Madryt.

Obaj znają się z reprezentacji Hiszpanii, więc temat szybko przerodził się w żartobliwe przekomarzanie. Yamal przyznał w radiu COPE, że zdążył już wysłać Cucurelli jasny komunikat.

– Już mu powiedziałem, że zagra w pierwszym meczu, a w następnym będzie siedział na ławce, bo go zjem – wypalił piłkarz Barcelony.

To wypowiedź w lekkim tonie, ale dobrze wpisuje się w klimat rywalizacji Barcelony z Realem Madryt. Jeśli Cucurella wywalczy miejsce w podstawowym składzie, może grać na lewej obronie. Wtedy w klasykach będzie miał przed sobą właśnie Yamala.

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El Clasico z nowym pojedynkiem na skrzydle

Real Madryt wzmacnia kadrę przed nowym sezonem. Jednym z nowych zawodników jest Cucurella, reprezentant Hiszpanii. Jego ewentualne wejście do podstawowego składu może stworzyć ciekawy pojedynek z Yamalem na boku boiska.

Pierwsze El Clasico w nowym sezonie zaplanowano na 25 października w Barcelonie. Rewanż ma odbyć się 9 maja w Madrycie, w 35. kolejce rozgrywek.

Na razie Yamal i Cucurella nie są jednak rywalami. Obaj mają wspólny cel w reprezentacji Hiszpanii. W czwartek ich drużyna zagra z Austrią w 1/16 finału mistrzostw świata.