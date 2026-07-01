Znamy kolejne pary 1/8 finału mistrzostw świata. Z kim zagra Francja?

06:51, 1. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Francja poznała już rywala w 1/8 finału mistrzostw świata. Po kolejnych meczach wyjaśniła się część drabinki, choć nie wszystkie miejsca w fazie pucharowej są jeszcze obsadzone.

Kylian Mbappe
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja zagra z Paragwajem. Znamy możliwych rywali w ćwierćfinale

Francuzi nie mieli problemów z awansem do 1/8 finału. Pokonali Szwecję 3:0, a dwa gole zdobył Kylian Mbappe.

W kolejnym meczu Trójkolorowi zmierzą się z Paragwajem. To właśnie ta reprezentacja wyeliminowała Niemców po serii rzutów karnych, przez co nie dojdzie do starcia dwóch europejskich drużyn.

Spotkanie zaplanowano na sobotę 4 lipca. Pierwszy gwizdek w Philadelphii zabrzmi o godzinie 23:00 czasu polskiego. Zwycięzca tego meczu w ćwierćfinale trafi na Kanadę lub Maroko.

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Drabinka mistrzostw świata coraz bardziej się zapełnia

Po wtorkowych spotkaniach znane są już także inne rozstrzygnięcia w fazie pucharowej. Norwegia po wyeliminowaniu Wybrzeża Kości Słoniowej zmierzy się z Brazylią. To spotkanie odbędzie się 5 lipca.

Swojego przeciwnika nie zna jeszcze Meksyk. Gospodarze mundialu wygrali z Ekwadorem 2:0 i w 1/8 finału zagrają ze zwycięzcą meczu Anglia – Demokratyczna Republika Konga.

Kolejne niewiadome znikną jeszcze 1 lipca. Oprócz meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Konga odbędzie się także spotkanie Belgii z Senegalem. W nocy z 1 na 2 lipca Stany Zjednoczone zagrają z Bośnią i Hercegowiną.

Znane pary 1/8 finału:

  • Francja – Paragwaj
  • Brazylia – Norwegia
  • Kanada – Maroko

Dodatkowo wiadomo, że:

  • Meksyk zagra ze zwycięzcą meczu Anglia – Demokratyczna Republika Konga

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