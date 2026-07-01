Meksyk – Ekwador: mecz rozstrzygnięty przed przerwą
Faworyt pojedynku na Estadio Azteca? Meksyk jako współgospodarz turnieju miał nieco większe szanse na zwycięstwo, przynajmniej na papierze. Jednak Ekwador, który w ostatniej kolejce fazy grupowej pokonał reprezentację Niemiec, nie zamierzał oddać pola bez walki.
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Nadzieje podopiecznych Sebastiána Beccacece zostały brutalnie stłumione w ciągu dziewięciu minut pierwszej połowy. W 22. minucie Julian Quinones otrzymał od Roberto Alvarado podanie na wolne pole, wdarł się w w pole karne i potężnym uderzeniem pokonał Hernana Galindeza.
Natomiast w 31. minucie to Quinones zagrywał, a z jego asysty skorzystał Raul Jimenez, który przymierzył w samo okienko. Drużyna Javiera Aguirre zeszłą na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem.
Po zmianie stron… nie zmieniło się zbyt wiele. Ekwador z trudem przesuwał się wyżej, a Meksyk wydawał się kontrolować przebieg boiskowych wydarzeń. W 68. minucie Hernan Galindez popisał się efektowną paradą po mocnej główce Cesara Montesa. Już w doliczonym czasie gry Piero Hincapie, defensor ekipy La Tricolor i gwiazdor Arsenalu, obejrzał czerwoną kartkę za zasłonięcie ust w sprzeczce z przeciwnikiem.
Współgospodarze turnieju utrzymali korzystny wynik do ostatniego gwizdka i zapewnili sobie awans do 1/8 finału MŚ 2026. W tej fazie zmierzą się ze zwycięzcą starcia Anglia – DR Konga.
Meksyk – Ekwador 2:0 (2:0)
Quinones 22′, Jimenez 31′