Decydujące dziewięć minut. Gwiazda Arsenalu z czerwoną kartką w końcówce! [WIDEO]

06:02, 1. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Meksyk - Ekwador to pojedynek w 1/16 finału MŚ 2026. W rywalizacji na Estadio Azteca padły dwie bramki. Współgospodarze mundialu grają dalej.

Meksyk - Ekwador
Obserwuj nas w
AP Photo/ Fernando Llano/ Alamy Na zdjęciu: Meksyk - Ekwador

Meksyk – Ekwador: mecz rozstrzygnięty przed przerwą

Faworyt pojedynku na Estadio Azteca? Meksyk jako współgospodarz turnieju miał nieco większe szanse na zwycięstwo, przynajmniej na papierze. Jednak Ekwador, który w ostatniej kolejce fazy grupowej pokonał reprezentację Niemiec, nie zamierzał oddać pola bez walki.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA na mundial do 50 PLN na start od Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nadzieje podopiecznych Sebastiána Beccacece zostały brutalnie stłumione w ciągu dziewięciu minut pierwszej połowy. W 22. minucie Julian Quinones otrzymał od Roberto Alvarado podanie na wolne pole, wdarł się w w pole karne i potężnym uderzeniem pokonał Hernana Galindeza.

Natomiast w 31. minucie to Quinones zagrywał, a z jego asysty skorzystał Raul Jimenez, który przymierzył w samo okienko. Drużyna Javiera Aguirre zeszłą na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem.

Po zmianie stron… nie zmieniło się zbyt wiele. Ekwador z trudem przesuwał się wyżej, a Meksyk wydawał się kontrolować przebieg boiskowych wydarzeń. W 68. minucie Hernan Galindez popisał się efektowną paradą po mocnej główce Cesara Montesa. Już w doliczonym czasie gry Piero Hincapie, defensor ekipy La Tricolor i gwiazdor Arsenalu, obejrzał czerwoną kartkę za zasłonięcie ust w sprzeczce z przeciwnikiem.

Współgospodarze turnieju utrzymali korzystny wynik do ostatniego gwizdka i zapewnili sobie awans do 1/8 finału MŚ 2026. W tej fazie zmierzą się ze zwycięzcą starcia Anglia – DR Konga.

Meksyk – Ekwador 2:0 (2:0)

Quinones 22′, Jimenez 31′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości