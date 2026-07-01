Meksyk - Ekwador to pojedynek w 1/16 finału MŚ 2026. W rywalizacji na Estadio Azteca padły dwie bramki. Współgospodarze mundialu grają dalej.

AP Photo/ Fernando Llano/ Alamy Na zdjęciu: Meksyk - Ekwador

Meksyk – Ekwador: mecz rozstrzygnięty przed przerwą

Faworyt pojedynku na Estadio Azteca? Meksyk jako współgospodarz turnieju miał nieco większe szanse na zwycięstwo, przynajmniej na papierze. Jednak Ekwador, który w ostatniej kolejce fazy grupowej pokonał reprezentację Niemiec, nie zamierzał oddać pola bez walki.

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Nadzieje podopiecznych Sebastiána Beccacece zostały brutalnie stłumione w ciągu dziewięciu minut pierwszej połowy. W 22. minucie Julian Quinones otrzymał od Roberto Alvarado podanie na wolne pole, wdarł się w w pole karne i potężnym uderzeniem pokonał Hernana Galindeza.

𝐌𝐞𝐤𝐬𝐲𝐤 się bawi! Meksyk prowadzi już 2:0 z Ekwadorem!



𝐃𝐫𝐮𝐠𝐢𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐞𝐧𝐢𝐞 Raula Jimeneza na tym mundialu! pic.twitter.com/FSy37HWSTQ — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 1, 2026

Natomiast w 31. minucie to Quinones zagrywał, a z jego asysty skorzystał Raul Jimenez, który przymierzył w samo okienko. Drużyna Javiera Aguirre zeszłą na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem.

Po zmianie stron… nie zmieniło się zbyt wiele. Ekwador z trudem przesuwał się wyżej, a Meksyk wydawał się kontrolować przebieg boiskowych wydarzeń. W 68. minucie Hernan Galindez popisał się efektowną paradą po mocnej główce Cesara Montesa. Już w doliczonym czasie gry Piero Hincapie, defensor ekipy La Tricolor i gwiazdor Arsenalu, obejrzał czerwoną kartkę za zasłonięcie ust w sprzeczce z przeciwnikiem.

Współgospodarze turnieju utrzymali korzystny wynik do ostatniego gwizdka i zapewnili sobie awans do 1/8 finału MŚ 2026. W tej fazie zmierzą się ze zwycięzcą starcia Anglia – DR Konga.

Meksyk – Ekwador 2:0 (2:0)

Quinones 22′, Jimenez 31′