On ma zdobyć Złotą Piłkę 2026. „Jest zdecydowanie najlepszy na świecie”

Michael Olise zbiera coraz mocniejsze pochwały podczas swojego pierwszego mundialu. Po meczu Francji ze Szwecją padły słowa, które stawiają go nawet w kontekście Złotej Piłki.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Willy Sagnol

Michael Olise chwalony po meczu Francji

Michael Olise rozgrywa swój pierwszy mundial i już stał się jednym z najgłośniej komentowanych piłkarzy reprezentacji Francji. Zawodnik Bayernu Monachium zrobił duże wrażenie także po spotkaniu ze Szwecją, wygranym przez Francuzów 3:0.

Wokół Olise’a narasta coraz większe uznanie. Komplementował go już Zlatan Ibrahimović, ale jeszcze dalej poszedł Willy Sagnol. Były reprezentant Francji widzi w nim nie tylko ważnego piłkarza kadry, lecz także kandydata do najwyższych indywidualnych wyróżnień.

Sagnol nie ukrywa zachwytu. W rozmowie z „Bildem” przekonywał, że Olise wyróżnia się nie tylko jakością gry, ale też podejściem do zespołu.

– Olise jest najlepszy na świecie, zdecydowanie. Jeśli Olise nie wygra Złotej Piłki, to znaczy, że z futbolem jest poważny problem – ocenił Sagnol.

To mocna deklaracja, zwłaszcza że Olise dopiero gra na pierwszych mistrzostwach świata w karierze. Francuz zdążył jednak przekonać do siebie osoby, które patrzą nie tylko na efektowne zagrania, ale też na zachowanie piłkarza w drużynie.

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Willy Sagnol porównał Olise’a do Zidane’a

Najważniejszym elementem wypowiedzi Sagnola nie była sama pochwała formy. Francuz zwrócił uwagę na sposób gry Olise’a. Jego zdaniem zawodnik Bayernu Monachium nie skupia się na własnych statystykach, lecz na tym, co najlepsze dla zespołu.

– Najbardziej cenię w nim to, że nie przejmuje się tym, czy strzela gole albo notuje asysty. Widać, że nie myśli o sobie, tylko zawsze szuka dobra drużyny. Zidane był taki sam – powiedział Sagnol.

W tym kontekście padło też odniesienie do Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Sagnol podkreślił, że nie ma nic przeciwko dwóm wielkim postaciom ostatnich lat, ale widzi różnicę w podejściu.

– Leo Messi i Cristiano Ronaldo, którzy zdominowali światowy futbol przez ostatnie 15 lat, grają trochę dla siebie i swoich statystyk. Nie mam nic przeciwko nim, są fantastyczni. Ale Olise jest prawdziwym graczem zespołowym – dodał.

Sagnol nazwał Olise’a także świetnym wzorem dla dzieci i podkreślił, że we Francji można się z nim utożsamiać. Jego zdaniem reprezentacja ma w nim swojego numer jeden.