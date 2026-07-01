Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (01.07/02.07)

Dzisiejsze mecze mundialu (01.07.2026)
W nocy z wtorku na środę zaplanowano jedno spotkanie Mistrzostw Świata 2026. Meksyk zmierzył się z Ekwadorem na Estadio Azteca. W tym starciu lepsi okazali się podopieczni Javiera Aguirre i to oni w 1/8 finału zmierzą się ze zwycięzcą starcia Anglia – DR Konga. Ten mecz odbędzie się na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie i wystartuje o 18:00.
Z kolei o 22:00 na Lumen Field w Seattle Belgia zagra z reprezentacją Senegalu. W kolejnej fazie mundialu rywalami Czerwonych Diabłów lub Lwów Terangi będą Stany Zjednoczone lub Bośnia i Hercegowina.
|Data
|Godzina
|Play-Offy
|Mecz
|Transmisja
|1 lipca
|03:00
|1/16 finału
|Meksyk – Ekwador 2:0
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|1 lipca
|18:00
|1/16 finału
|Anglia – DR Konga
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|1 lipca
|22:00
|1/16 finału
|Belgia – Senegal
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
Jutrzejsze mecze mundialu (02.07.2026)
W czwartek zostaną rozegrane dwa kolejne starcia 1/16 finału MŚ 2026. W nocy czeka nas pojedynek USA kontra Bośnia i Hercegowina. Rozpędzeni współgospodarze zmierzą się ze Smokami Sergeja Barbareza na Levi’s Stadium w Santa Clara. Ten, kto sięgnie po zwycięstwo, w 1/8 finału będzie rywalizował z Belgią lub Senegalem.
Natomiast o 21:00 rozpocznie się potyczka Hiszpania – Austria. La Furia Roja zagra z ekipą Ralfa Rangnicka na SoFi Stadium w Inglewood (aglomeracja Los Angeles). Lepszy z tej pary będzie czekał na triumfatora meczu Portugalia – Chorwacja.
|Data
|Godzina
|Play-Offy
|Mecz
|Transmisja
|2 lipca
|02:00
|1/16 finału
|USA – Bośnia i Hercegowina
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|2 lipca
|21:00
|1/16 finału
|Hiszpania – Austria
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL