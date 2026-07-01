Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (01.07/02.07)

07:33, 1. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Przed nami kolejne spotkania 1/16 finału turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Sprawdź, jakie mecze odbędą się 1 i 2 lipca oraz o której godzinie rozpoczną się poszczególne spotkania.

Harry Kane i Declan Rice
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DeFodi Images/ Alamy Na zdjęciu: Harry Kane i Declan Rice

Dzisiejsze mecze mundialu (01.07.2026)

W nocy z wtorku na środę zaplanowano jedno spotkanie Mistrzostw Świata 2026. Meksyk zmierzył się z Ekwadorem na Estadio Azteca. W tym starciu lepsi okazali się podopieczni Javiera Aguirre i to oni w 1/8 finału zmierzą się ze zwycięzcą starcia Anglia – DR Konga. Ten mecz odbędzie się na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie i wystartuje o 18:00.

Z kolei o 22:00 na Lumen Field w Seattle Belgia zagra z reprezentacją Senegalu. W kolejnej fazie mundialu rywalami Czerwonych Diabłów lub Lwów Terangi będą Stany Zjednoczone lub Bośnia i Hercegowina.

DataGodzinaPlay-OffyMeczTransmisja
1 lipca03:001/16 finałuMeksyk – Ekwador 2:0TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
1 lipca18:001/16 finałuAnglia – DR KongaTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
1 lipca22:001/16 finałuBelgia – SenegalTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

Jutrzejsze mecze mundialu (02.07.2026)

W czwartek zostaną rozegrane dwa kolejne starcia 1/16 finału MŚ 2026. W nocy czeka nas pojedynek USA kontra Bośnia i Hercegowina. Rozpędzeni współgospodarze zmierzą się ze Smokami Sergeja Barbareza na Levi’s Stadium w Santa Clara. Ten, kto sięgnie po zwycięstwo, w 1/8 finału będzie rywalizował z Belgią lub Senegalem.

Natomiast o 21:00 rozpocznie się potyczka Hiszpania – Austria. La Furia Roja zagra z ekipą Ralfa Rangnicka na SoFi Stadium w Inglewood (aglomeracja Los Angeles). Lepszy z tej pary będzie czekał na triumfatora meczu Portugalia – Chorwacja.

DataGodzinaPlay-OffyMeczTransmisja
2 lipca02:001/16 finałuUSA – Bośnia i HercegowinaTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
2 lipca21:001/16 finałuHiszpania – AustriaTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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