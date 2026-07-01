Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (01.07/02.07)

Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Przed nami kolejne spotkania 1/16 finału turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Sprawdź, jakie mecze odbędą się 1 i 2 lipca oraz o której godzinie rozpoczną się poszczególne spotkania.

DeFodi Images/ Alamy Na zdjęciu: Harry Kane i Declan Rice

Dzisiejsze mecze mundialu (01.07.2026)

W nocy z wtorku na środę zaplanowano jedno spotkanie Mistrzostw Świata 2026. Meksyk zmierzył się z Ekwadorem na Estadio Azteca. W tym starciu lepsi okazali się podopieczni Javiera Aguirre i to oni w 1/8 finału zmierzą się ze zwycięzcą starcia Anglia – DR Konga. Ten mecz odbędzie się na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie i wystartuje o 18:00.

Z kolei o 22:00 na Lumen Field w Seattle Belgia zagra z reprezentacją Senegalu. W kolejnej fazie mundialu rywalami Czerwonych Diabłów lub Lwów Terangi będą Stany Zjednoczone lub Bośnia i Hercegowina.

Data Godzina Play-Offy Mecz Transmisja 1 lipca 03:00 1/16 finału Meksyk – Ekwador 2:0 TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL 1 lipca 18:00 1/16 finału Anglia – DR Konga TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 1 lipca 22:00 1/16 finału Belgia – Senegal TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

Jutrzejsze mecze mundialu (02.07.2026)

W czwartek zostaną rozegrane dwa kolejne starcia 1/16 finału MŚ 2026. W nocy czeka nas pojedynek USA kontra Bośnia i Hercegowina. Rozpędzeni współgospodarze zmierzą się ze Smokami Sergeja Barbareza na Levi’s Stadium w Santa Clara. Ten, kto sięgnie po zwycięstwo, w 1/8 finału będzie rywalizował z Belgią lub Senegalem.

Natomiast o 21:00 rozpocznie się potyczka Hiszpania – Austria. La Furia Roja zagra z ekipą Ralfa Rangnicka na SoFi Stadium w Inglewood (aglomeracja Los Angeles). Lepszy z tej pary będzie czekał na triumfatora meczu Portugalia – Chorwacja.