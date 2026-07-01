Gdzie oglądać Wimbledon? Mecze Wimbledonu dzisiaj (środa, 01.07.2026)

Wimbledon 2026 trwa w najlepsze. W środę 1 lipca kibice zobaczą kolejne mecze singlowe kobiet i mężczyzn, w tym spotkanie Huberta Hurkacza z Sebastianem Ofnerem. Sprawdź, gdzie oglądać Wimbledon dzisiaj w TV i online oraz jakie mecze zaplanowano na środę.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

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Gdzie oglądać Wimbledon?

Wimbledon 2026 można oglądać na sportowych kanałach Polsatu. Transmisje z turnieju w Londynie są dostępne między innymi na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Sport Extra oraz pozostałych kanałach z rodziny Polsat Sport.

Mecze Wimbledonu można śledzić również przez internet. Transmisje online dostępne są w serwisie Polsat Box Go, gdzie pokazywane są spotkania z wielu kortów, w tym pojedynki największych gwiazd oraz reprezentantów Polski.

Gdzie oglądać Wimbledon za darmo?

Mecze Wimbledonu można oglądać również za darmo w STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, należy spełnić warunki aktywacji usługi.

Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł w ciągu 24 godzin przed transmisją Po aktywacji przejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz interesujące spotkanie Wimbledonu.

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Gdzie oglądać Wimbledon 2026 w TV?

Wimbledon 2026 jest transmitowany w telewizji na kanałach Polsatu Sport. W środę 1 lipca wybrane mecze pokażą między innymi Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Sport Extra 2.

Najważniejszym spotkaniem dnia z perspektywy polskich kibiców będzie pojedynek Hubert Hurkacz – Sebastian Ofner w drugiej rundzie turnieju singlowego. Transmisję z tego meczu zaplanowano od godziny 12:00 na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Sport Extra 2.

Wimbledon 2026: transmisja online

Transmisje online z Wimbledonu 2026 można oglądać w Polsat Box Go oraz STS TV. Dzięki temu kibice mogą śledzić mecze na komputerze, telefonie lub tablecie, także wtedy, gdy równolegle rozgrywanych jest kilka spotkań.

Kto dziś gra na Wimbledonie? Środa 01.07.2026

W środę 1 lipca na kortach Wimbledonu zaplanowano kolejne spotkania singlowe kobiet i mężczyzn. W akcji zobaczymy między innymi Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Sebastianem Ofnerem. W harmonogramie są także mecze Jannika Sinnera, Novaka Djokovicia, Aryny Sabalenki, Coco Gauff czy Naomi Osaki.

Część pojedynków mężczyzn zostanie dokończona po przerwaniu we wcześniejszym dniu. Dotyczy to między innymi spotkań Molcan – Altmaier, Navone – Cobolli oraz Tiafoe – Atmane. Ich wynik jest już rozpoczęty, dlatego kibice powinni zwrócić uwagę na aktualny stan rywalizacji przed wznowieniem gry.

Wimbledon 2026 mecze dzisiaj (środa, 01.07.2026)

ATP – singiel

Odwołane: Bellucci M. – Svajda Z.

12:00 Brooksby J. – Buse I.

12:00 Fucsovics M. – Tien L.

12:00 Hurkacz H. – Ofner S.

12:00 Kwon S. – Paul T.

13:30 Mejia N. – Zheng M.

13:30 Merida Aguilar D. – Miedwiediew D.

13:30 Safiullin R. – Van De Zandschulp B.

14:00 Davidovich Fokina A. – Marozsan F.

Do dokończenia: Molcan A. – Altmaier D. 2:1

Do dokończenia: Navone M. – Cobolli F. 1:2

Do dokończenia: Tiafoe F. – Atmane T. 2:1

14:30 Sinner J. – Borges N.

15:00 Rinderknech A. – Damm M.

15:30 De Jong J. – Fonseca J.

15:30 Mochizuki S. – Quinn E.

16:30 Nakashima B. – Struff J-L.

17:00 Auger-Aliassime F. – Prizmic D.

17:00 Jodar R. – Carreno-Busta P.

18:00 Tsitsipas S. – Djokovic N.

WTA – singiel

12:00 Gasanowa A. – Osaka N.

12:00 Ostapenko J. – Ruzic A.

12:00 Parks A. – Sawangkaew M.

12:00 Tjen J. – Kasatkina D.

13:30 Sonmez Z. – Liu C.

14:00 Jastremska D. – Bouzas Maneiro J.

14:00 Muchova K. – Zhang S.

14:00 Sabalenka A. – Kessler M.

15:00 Siniakova K. – Bartunkova N.

15:30 Pegula J. – Sorribes Tormo S.

15:30 Sierra S. – Gauff C.

16:00 Parry D. – Kalinska A.

16:30 Krejcikova B. – Andriejewa M.

17:30 Aleksandrowa J. – Tararudee L.

17:30 Bencic B. – Wang Xin.

18:30 Maria T. – Jovic I.

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