Argentyna rozbije kolejnego rywala? Mecz o zwycięstwo w grupie

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi i Rodrigo De Paul

Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa na inaugurację

Reprezentacja Argentyny, zgodnie z oczekiwaniami, zanotowała komplet punktów w meczu inaugurującym jej zmagania na mistrzostwach świata. Choć Algieria była na papierze poważnym rywalem, złudzeń nie pozostawił Leo Messi, który zaczął ten mundial w wielkim stylu. Legendarny piłkarz Barcelony ustrzelił hattricka, popisując się bardzo jakościowymi uderzeniami. Algierczycy nie byli w stanie go powstrzymać i finalnie zanotowali bolesną porażkę aż 0-3.

Argentyńczycy tym samym wystartowali zdecydowanie lepiej niż przed czterema laty, kiedy to polegli w meczu z Arabią Saudyjską i musieli mocno postarać się o wyjście z grupy. Teraz mogą zapewnić sobie awans już w poniedziałek, po potencjalnym zwycięstwie z Austriakami. Rezultat tego meczu zadecyduje o tym, kto pozostanie na pierwszej lokacie w grupie J, o ile nie padnie remis.

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Austria stawia na kolektyw. To wystarczy na gwiazdorską Argentynę?

Austria nie ma po swojej stronie wielkich gwiazd piłki, choć oczywiście kilku jej piłkarzy gra na najwyższym światowym poziomie – mowa tu przede wszystkim o Davidzie Alabie czy Konradzie Laimerze. Kluczowy jest dla niej natomiast kolektyw i drużyna, która intensywnie pracuje na całej długości i szerokości boiska. To właśnie cechuje Austriaków, którzy w pierwszej kolejce ograli Jordanię 3-1 i są blisko awansu do fazy pucharowej. Oczywiście przed nimi dwa trudne spotkania – najpierw z Argentyną, a na deser z Algierią. Zależy im więc na zapunktowaniu już w poniedziałkowym starciu z ekipą Leo Messiego.

Czy reprezentacja Austrii może zaskoczyć? Nie ulega wątpliwościom, że jakość piłkarska jest po stronie Argentyńczyków, ale w ich przypadku wiele zależy od dyspozycji Messiego. Jeśli austriackim obrońcom uda się zniwelować zagrożenie z jego strony, wówczas Argentyna może mieć problem ze zdobywaniem goli.

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Austria z nadziejami na pierwsze miejsce

Dla obu drużyn to mecz o dużej wartości, bowiem zwycięzca ma w zasadzie w kieszeni triumf w całej grupie. Argentyna pokonała już Algierię, więc w przypadku kolejnej wygranej z sześcioma punktami na koncie będzie pewna awansu. Podobnie sprawa ma się w przypadku Austrii, która też zdobyła w poprzednim meczu komplet „oczek”.

Argentyna z pewnością liczy na błysk Leo Messiego, a Austria skupi się na tym, by zatrzymać właśnie jego. Wynik tej rywalizacji zależy w głównej mierze od postawy napastnika Interu Miami. Wydaje się, że pozostałe argentyńskie gwiazdy pozostają w jego cieniu, nawet jeśli dysponują wielką jakością i mogłyby same przesądzać o losach tak ważnych spotkań.

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Oczy kibiców zwrócone na Messiego. Kto jeszcze może zachwycić?

Potencjalnym bohaterem Argentyńczyków jest oczywiście Leo Messi, który przeciwko Algierii pokazał, że przygotował znakomitą formę na mistrzostwa świata. Kto oprócz niego może zachwycić w tym meczu? Po stronie reprezentacji Argentyny może to być Lautaro Martinez lub Julian Alvarez, czyli jego partnerzy z formacji ofensywnej. Choć największą siłą Austrii jest kolektyw, kibice w szczególności liczą na tych najbardziej doświadczonych – Marcela Sabitzera, Konrada Laimera oraz Davida Alabę. W poprzedniej kolejce do siatki trafił też 37-letni Marko Arnautović, który potrafi znakomicie odnaleźć się w polu karnym. Na niego szczególnie uważać muszą argentyńscy obrońcy.

Przewidywane składy na mecz Argentyna – Austria na MŚ:

Argentyna: Emiliano Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina – de Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada – Lautaro Martinez, Messi

Austria: Alexander Schlager – Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene – Seiwald, Xavier Schlager, Chukwuemeka, Schmid, Sabitzer – Arnautović

Kiedy mecz Argentyna – Austria?

Spotkanie z udziałem reprezentacji Argentyny i Austrii odbędzie się 22 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą TVP 2 i TVP Sport. Spotkanie będzie można śledzić także na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport i w usłudze Betclic TV.