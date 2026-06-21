Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka: typy i kursy. Vozinha zatrzyma kolejną reprezentację?

Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Czy Vozinha znów będzie na ustach wszystkich kibiców? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Hard Rock Stadium już w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca o godzinie 00:00.

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Vozinha

Urugwaj Republika Zielonego Przylądka Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 16:11

Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka, typy i przewidywania

Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka w meczu 2. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Sytuacja w grupie H pozostaje niezwykle wyrównana, ponieważ wszystkie zespoły mają na swoim koncie po jednym punkcie. Faworytem tego spotkania są jednak reprezentanci Ameryki Południowej, którzy dysponują większą jakością piłkarską niż afrykański rywal. Jeśli Kabowerdeńczycy chcą sprawić kolejną niespodziankę, Vozinha będzie musiał ponownie wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Początek rywalizacji na Hard Rock Stadium już w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca o godzinie 00:00.

W tym pojedynku stawiam na zwycięstwo Urugwaju. Uważam, że zespół Marcelo Bielsy powinien poradzić sobie z ambitną, lecz dysponującą mniejszą jakością piłkarską reprezentacją Republiki Zielonego Przylądka. Mój typ: wygrana Urugwaju.

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Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka, sytuacja kadrowa

Urugwaj prawdopodobnie przystąpi do jutrzejszego spotkania osłabiony brakiem Ronalda Araujo, Giorgiana de Arrascaety oraz Jose Gimeneza. Po stronie Republiki Zielonego Przylądka pod znakiem zapytania stoi natomiast występ Jovane Cabrala, który może nie znaleźć się w kadrze meczowej. Ewentualne absencje mogą mieć szczególnie duże znaczenie dla afrykańskiej reprezentacji, dysponującej węższym zapleczem kadrowym.

Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka, ostatnie wyniki

Urugwaj nie zachwycił w ostatnich występach, remisując 1:1 z Arabią Saudyjską na inaugurację mundialu oraz 0:0 z Algierią w meczu towarzyskim. Znacznie lepsze nastroje panują w obozie Republiki Zielonego Przylądka, która najpierw pokonała Bermudy 3:0 w sparingu, a następnie sensacyjnie urwała punkty Hiszpanii, notując bezbramkowy remis w pierwszej kolejce mistrzostw świata.

Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka, historia

Historia bezpośrednich spotkań między Urugwajem a Republiką Zielonego Przylądka dopiero zostanie napisana. Obie reprezentacje nigdy wcześniej nie miały bowiem okazji zmierzyć się ze sobą, dlatego nadchodzący mecz będzie ich pierwszą konfrontacją w dziejach.

Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka, kursy bukmacherskie

Według najnowszych oszacowań bukmacherów zdecydowanym faworytem poniedziałkowego spotkania jest drużyna z Ameryki Południowej, która przynajmniej na papierze posiada lepszy skład od zespołu z państwa wyspiarskiego. Kurs na wygraną Urugwajczyków wynosi około 1.50, typ na zwycięstwo Kabowerdeńczyków to mniej więcej 8.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.25. Rejestrując konto u legalnego bukmachera STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać m.in. zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Urugwaj Republika Zielonego Przylądka 1.47 4.25 8.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 16:11

Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka, przewidywane składy

Urugwaj: Muslera – Varela, Caceres, Olivera, Sanabria – Valverde, Bentancur, Ugarte, Maxi Araujo – Agustin Canobbio, Darwin Nunez

Rep. Zielonego Przylądka: Vozinha – Moreira, Borges, Lopes, Sidny Cabral – Duarte, Lenini, Monteiro – Mendes, Livramento, Helio Varela

Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka, transmisja meczu

Pojedynek między Urugwajem a Republiką Zielonego Przylądka będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Frank Dzieniecki i Adam Burek. Początek rywalizacji na Hard Rock Stadium już w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca o godzinie 00:00.

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