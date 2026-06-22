Messi znów będzie błyszczeć? Przewidywane składy na mecz Argentyna – Austria

Reprezentacja Argentyny w poniedziałkowy wieczór zagra z Austrią. Czy dopisze kolejne zwycięstwo do swojego dorobku? Na takich zawodników powinien postawić Lionel Scaloni.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Poważne wyzwanie dla Argentyny. Austria urwie jej punkty?

Reprezentacja Argentyny ma za sobą bardzo udany mecz i wysokie zwycięstwo nad Algierią. Wydawało się, że to trudny rywal, ale wszystko rozstrzygnął Leo Messi, który ustrzelił hattricka. Legendarny piłkarz potwierdził tym samym, że dalej prezentuje wielką formę i może poprowadzić swoją drużynę do kolejnego sukcesu. W poniedziałek Argentyńczycy mogą zapewnić sobie awans do fazy pucharowej. Tego dnia zagrają z Austrią, która też ma na swoim koncie komplet punktów.

W pierwszej kolejce Austriacy ograli Jordanię 3-1. Teraz najmocniejsze drużyny grupy J zmierzą się ze sobą. Oczywiście jakikolwiek inny rezultat niż wygrana Argentyny byłaby pewnym zaskoczeniem. Austria to dla niej poważne wyzwanie, ale na papierze zdecydowanie mocniejszym zespołem dysponuje przedstawiciel Ameryki Południowej.

Wydaje się, że Lionel Scaloni nie będzie kombinował z wyjściowym składem i postawi w zdecydowanej większości na tych samych piłkarzy, którzy zapewnili mu ostatnią wygraną. W defensywie może tym razem znaleźć się Nahuel Molina, bowiem z problemami zdrowotnymi mierzy się Gonzalo Montiel.

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Mecz Argentyna – Austria rozpocznie się w poniedziałek 22 czerwca o godzinie 19:00.

Przewidywane składy na mecz Argentyna – Austria

Argentyna: Emiliano Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina – de Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada – Lautaro Martinez, Messi

Austria: Alexander Schlager – Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene – Seiwald, Xavier Schlager, Chukwuemeka, Schmid, Sabitzer – Arnautović