Borek zachwycony transferem Wisły Kraków. „Gotowy, klasowy”

09:41, 22. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mateusz Borek [X]

Wisła Kraków sprowadziła tego lata już dwóch piłkarzy. Mateusz Borek bardzo pozytywnie ocenił transfer Marcela Łubika, który zasilił Białą Gwiazdą na zasadach wypożyczenia.

Piłkarze Wisły Kraków
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła wypożyczyła Łubika, Borek chwali ten ruch

Wisła Kraków w zeszłym tygodniu rozpoczęła przygotowania do sezonu Ekstraklasy. W niedzielę wyjechała natomiast na obóz do Woli Chorzelowskiej. W kadrze znalazło się dwóch nowych zawodników – Maxence Maisonneuve oraz Marcel Łubik. Temu drugiemu transferowi w szczególności przyjrzał się Mateusz Borek.

Bramkarz w minionym sezonie występował dla Górnika Zabrze, wspólnie z którym zdobył Puchar Polski oraz wywalczył wicemistrzostwo kraju. Nie udało się go zatrzymać w klubie, bowiem przyszłość z Łubikiem wciąż wiąże Augsburg. W grę wchodziło jedynie wypożyczenie, z czego skorzystała Biała Gwiazda, która przez najbliższy rok będzie mieć go w swoich szeregach. Młodzieżowy reprezentant Polski został konkurentem Patryka Letkiewicza, który był podstawowym bramkarzem Wisły na zapleczu Ekstraklasy.

„Transfer, czyli wypożyczenie Marcela Łubika do Wisły to transfer z gatunku Win – Win -Win. Dla Wisły. Bo ma bez płacenia, gotowego, klasowego bramkarza na trudny sezon po powrocie do ekstraklasy. Dla Marcela. Bo będzie znowu cały czas grał. W wielkim klubie z super publiką. Dla Augsburga. Bo inny klub ogrywa ich piłkarza, w którego wierzą, na którego pewnie kiedyś postawią lub go sprzedadzą, nie tracąc żadnych procentów ewentualnej transakcji. Trzeba przyznać, że świadomy swojego budżetu transferowego Vullnet Basha, dobrze to ugotował.” – napisał na portalu X słynny dziennikarz i ekspert piłkarski.

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