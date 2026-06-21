Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka to spotkanie w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się w Miami.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Marcelo Bielsa

Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka: wyjściowe jedenastki

W premierowej kolejce Urugwaj mocno rozczarował i zaledwie zremisował z Arabią Saudyjską. Na dodatek podopieczni Marcelo Bielsy musieli ratować wynik, co uczynili dopiero w 80. minucie. Natomiast Republika Zielonego Przylądka sprawiła ogromną sensację i zatrzymała Hiszpanię.

Los Charrúas nie mogą pozwolić sobie na kolejną wpadkę, natomiast Tubarões Azuis liczą na kolejną niespodziankę. W składzie ekipy z Ameryki Południowej doszło do dwóch zmian – Agustín Canobbio i Juan Manuel Sanabria zastąpili Matiasa Vinę i Darwina Nuneza.

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Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka: oficjalne składy

Urugwaj: Fernando Muslera – Sebastián Cáceres, Guillermo Varela, Mathías Olivera – Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maxi Araújo, Juan Manuel Sanabria – Federico Viñas

Planilla informativa del partido de hoy con Cabo Verde ℹ️ pic.twitter.com/KZlX513mGM — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 21, 2026

Republika Zielonego Przylądka: Vozinha – Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira – Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Telmo Arcanjo – Gilson Benchimol, Ryan Mendes