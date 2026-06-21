Bielsa nie chce kolejnej sensacji na MŚ. Dwie zmiany

23:04, 21. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

 Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka to spotkanie w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się w Miami.

Marcelo Bielsa
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Marcelo Bielsa

 Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka: wyjściowe jedenastki

W premierowej kolejce Urugwaj mocno rozczarował i zaledwie zremisował z Arabią Saudyjską. Na dodatek podopieczni Marcelo Bielsy musieli ratować wynik, co uczynili dopiero w 80. minucie. Natomiast Republika Zielonego Przylądka sprawiła ogromną sensację i zatrzymała Hiszpanię.

Los Charrúas nie mogą pozwolić sobie na kolejną wpadkę, natomiast Tubarões Azuis liczą na kolejną niespodziankę. W składzie ekipy z Ameryki Południowej doszło do dwóch zmian – Agustín Canobbio i Juan Manuel Sanabria zastąpili Matiasa Vinę i Darwina Nuneza.

BONUS 333 PLN za poprawny typ na gola Argentyny z Austrią! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka: oficjalne składy

Urugwaj: Fernando Muslera – Sebastián Cáceres, Guillermo Varela, Mathías Olivera – Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maxi Araújo, Juan Manuel Sanabria – Federico Viñas

Republika Zielonego Przylądka: Vozinha – Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira – Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Telmo Arcanjo – Gilson Benchimol, Ryan Mendes

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości