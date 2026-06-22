FC Barcelona chce napastnika z Premier League. Gigant już reaguje

11:03, 22. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

FC Barcelona wykazuje zainteresowanie Benjaminem Sesko z Manchesteru United. Według "TEAMtalk”, Czerwone Diabły nie planują sprzedaży napastnika tego lata.

Hansi Flick
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René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Benjamin Sesko na liście życzeń Barcelony. Jasne stanowisko Manchesteru United

FC Barcelona rozstała się z Robertem Lewandowskim po zakończeniu minionego sezonu. W trakcie czterech lat spędzonych w katalońskim klubie napastnik reprezentacji Polski zdobył 120 bramek w 193 meczach. Władze Dumy Katalonii poszukują teraz następcy polskiego snajpera, który zapewni drużynie odpowiednią jakość w ofensywie.

Hiszpańskie media informują, że wśród kandydatów pojawiło się nazwisko Benjamina Sesko z Manchesteru United. Słoweński napastnik od roku występuje na Old Trafford, gdzie trafił z RB Lipsk za około 77 milionów euro. W swoim pierwszym sezonie w barwach Czerwonych Diabłów strzelił 12 goli i zanotował jedną asystę w 32 spotkaniach.

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Według informacji „TEAMtalk”, Manchester United nie zamierza jednak rozstawać się ze swoim napastnikiem, mimo rosnącego zainteresowania ze strony czołowych klubów La Liga. Sesko znalazł się na radarze nie tylko Barcelony, ale również Atletico Madryt.

Postawę Sesko chwali również Michael Carrick. Menedżer Czerwonych Diabłów jest zadowolony z jego rozwoju i wkładu w grę zespołu. W klubie trwają także prace nad dalszym wzmocnieniem linii ataku. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że Sesko pozostanie na Old Trafford i będzie przygotowywał się z drużyną do gry w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Kontrakt rosłego napastnika w angielskim gigancie obowiązuje do czerwca 2030 roku.

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