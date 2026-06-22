MŚ 2026: tabela grupy H po drugiej kolejce. Zacięta walka o awans

Reprezentacja Hiszpanii po dwóch meczach jest liderem grupy G. Za ich plecami trwa zacięta walka o awans z 2. miejsca pomiędzy Urugwajem i Republiką Zielonego Przyladką. Stawkę z dorobkiem jednego punktu zamyka Arabia Saudyjska.

SPP Sport Press Photo./ Alamy Na zdjęciu: Hiszpania - Arabia Saudyjska

Tabela grupy H MŚ 2026 po 2. kolejkach

W grupie H na Mistrzostwach Świata o końcowych rozstrzygnięciach przesądzi dopiero ostatnia kolejka. Po dwóch meczach nikt nie jest pewny awansu do fazy pucharowej. W minionej serii gier Hiszpania rywalizowała z Arabią Saudyjską, a Urugwaj z Republiką Zielonego Przylądka. W obu spotkaniach padły po cztery bramki, ale jeden wynik szczególnie zaskoczył kibiców i ekspertów.

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Najpierw Hiszpania zrehabilitowała się za wpadkę w pierwszej kolejce. Podopieczni Luisa de la Fuente rozbili Arabię Saudyjską aż (4:0), a pierwszego gola na mundialu zdobył Lamine Yamal. La Furia Roja objęła tym samym prowadzenie w grupie H.

W nocy z niedzieli na poniedziałek do akcji wkroczył Urugwaj, który mierzył się z Republiką Zielonego Przylądka. Kabowerdeńczycy znów zaskoczyli świat, zdobywając kolejny cenny punkt. W starciu z mocniejszą drużyną zremisowali (2:2).

Miejsce Drużyna Liczba punktów Bilans bramek 1. Hiszpania 4 4:0 2. Urugwaj 2 3:3 3. Republika Zielonego Przylądka 2 2:2 4. Arabia Saudyjska 2 1:5

Terminarz 3. kolejki grupy H MŚ 2026:

27 czerwca 2026, godz 02:00 – Urugwaj vs Hiszpania

27 czerwca 2026, godz 02:00 – Republika Zielonego Przylądka vs Arabia Saudyjska

Niewykluczone, że 3. kolejka w grupie H przyniesie sensacyjne rozstrzygnięcia. Najsłabsza w grupie Arabia Saudyjska ma szanse zająć nawet 2. miejsce, jeśli pozostałe wyniki potoczą się po ich myśli. Co ciekawe, przy odpowiednich wynikach grupę wygrać może jeszcze Republika Zielonego Przylądka. Najbliższa kolejka zapowiada się na niezwykle emocjonujące widowisko.

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