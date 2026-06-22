MŚ 2026: tabela grupy G po drugiej kolejce. Problemy Belgii

Reprezentacja Belgii przed ostatnim meczem w grupie G zajmuje dopiero 3. miejsce. Czerwone Diabły ponownie straciły punkty. Na miejscach premiowanych awansem jest Egipt oraz Iran.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Tabela grupy G MŚ 2026 po 2. kolejkach

Grupa G na Mistrzostwach Świata 2026 należy do jednej z najbardziej wyrównanych. Wyniki spotkań dla wielu mogą być zaskoczeniem, a faworyt do zajęcia 1. miejsca nie wygrał żadnego z dwóch pierwszych spotkań. Reprezentacja Belgii zajmuje dopiero 3. miejsce w grupie.

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Belgowie rozczarowali w meczu z Iranem. Mimo wyraźnej przewagi nie potrafili przekuć tego na bramkę. Co więcej, w drugiej połowie grali o jednego zawodnika mniej, więc musieli się bronić przed atakami rywali. Ostatecznie mecz skończył się bezbramkowym remisem.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Egipt grał z Nową Zelandią. Tym razem obyło się bez niespodzianki, ponieważ Mohamed Salah i spółka pewnie zdobyli komplet punktów. Afrykańczycy pokonali rywali (3:1) i wskoczyli na 1. miejsce w grupie G.

Miejsce Drużyna Liczba punktów Bilans bramek 1. Egipt 4 4:2 2. Iran 2 2:2 3. Belgia 2 1:1 4. Nowa Zelandia 1 3:5

Terminarz 3. kolejki grupy G MŚ 2026:

27 czerwca 2026, godz 05:00 – Egipt vs Iran

27 czerwca 2026, godz 05:00 – Nowa Zelandia vs Belgia

Kwestia awansu do fazy pucharowej rozstrzygnie się dopiero w 3. kolejce. Belgia zmierzy się z Nową Zelandią, więc w przypadku zwycięstwa powinni bez problemu zająć miejsce w TOP2. Egipt zagra z Iranem, a zwycięzca ma dużą szansę, żeby wygrać grupę.

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