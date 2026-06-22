MŚ 2026: tabela grupy G po drugiej kolejce. Problemy Belgii

Tabela grupy G MŚ 2026 po 2. kolejkach
Grupa G na Mistrzostwach Świata 2026 należy do jednej z najbardziej wyrównanych. Wyniki spotkań dla wielu mogą być zaskoczeniem, a faworyt do zajęcia 1. miejsca nie wygrał żadnego z dwóch pierwszych spotkań. Reprezentacja Belgii zajmuje dopiero 3. miejsce w grupie.
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Belgowie rozczarowali w meczu z Iranem. Mimo wyraźnej przewagi nie potrafili przekuć tego na bramkę. Co więcej, w drugiej połowie grali o jednego zawodnika mniej, więc musieli się bronić przed atakami rywali. Ostatecznie mecz skończył się bezbramkowym remisem.
W nocy z niedzieli na poniedziałek Egipt grał z Nową Zelandią. Tym razem obyło się bez niespodzianki, ponieważ Mohamed Salah i spółka pewnie zdobyli komplet punktów. Afrykańczycy pokonali rywali (3:1) i wskoczyli na 1. miejsce w grupie G.
|Miejsce
|Drużyna
|Liczba punktów
|Bilans bramek
|1.
|Egipt
|4
|4:2
|2.
|Iran
|2
|2:2
|3.
|Belgia
|2
|1:1
|4.
|Nowa Zelandia
|1
|3:5
Terminarz 3. kolejki grupy G MŚ 2026:
- 27 czerwca 2026, godz 05:00 – Egipt vs Iran
- 27 czerwca 2026, godz 05:00 – Nowa Zelandia vs Belgia
Kwestia awansu do fazy pucharowej rozstrzygnie się dopiero w 3. kolejce. Belgia zmierzy się z Nową Zelandią, więc w przypadku zwycięstwa powinni bez problemu zająć miejsce w TOP2. Egipt zagra z Iranem, a zwycięzca ma dużą szansę, żeby wygrać grupę.
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