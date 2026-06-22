Argentyna – Austria: typy i kursy. Messi może zagwarantować awans

Argentyna – Austria: typy bukmacherskie
W poniedziałek 22 czerwca czeka nas mecz z udziałem drużyn, które mają komplet punktów po pierwszej serii gier mistrzostw świata 2026. Na AT&T Stadium w Dallas zagrają Argentyna i Austria. Leo Messi w pierwszej kolejce popisał się hat-trickiem. Kolejny świetny występ Argentyńczyka może mieć wymierne skutki dla całej drużyny. Zwycięzca tego pojedynku zapewni sobie bowiem awans do fazy pucharowej. Mój typ: obie drużyny strzelą.
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Argentyna – Austria: ostatnie wyniki
Reprezentacja Argentyny ma aktualnie serię ośmiu kolejnych zwycięstw. Ostatnim zespołem, który był w stanie pokonać aktualnego mistrza świata jest Ekwador, który wygrał 1:0 w kwalifikacjach do trwającego mundialu. Argentyna turniej zaczęła w kapitalnym stylu, bo od pokonania 3:0 Algierii.
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Skromniejszą, ale wciąż okazałą passę zwycięstw ma Austria. Większość z czterech wygranych pojedynków to mecze towarzyskie. W nich Austriacy okazali się lepsi od Ghany (5:1), Korei Południowej (1:0) oraz Tunezji (1:0). Z kolei na mistrzostwach świata Austriacy pokonali na inaugurację Jordanię 3:1.
Argentyna – Austria: historia
Reprezentacje te zagrały ze sobą dotychczas tylko raz. W meczu towarzyskim rozegranym 3 maja 1990 roku Argentyna zremisowała z Austrią 0:0.
Argentyna – Austria: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Argentynę, czego dowodzi kurs 1.55. Współczynnik na remis to 4.10. Z kolei wygraną Austrii możesz zagrać po kursie 5.10. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.
Argentyna – Austria: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Argentyny
- Remis
- Wygrana Austrii
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Argentyna – Austria: przewidywane składy
Argentyna: E Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez
Austria: A Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic
Argentyna – Austria: transmisja meczu
Pojedynek między Argentyną a Austrią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w poniedziałek (22 czerwca) o godzinie 19:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
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