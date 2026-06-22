Nicolas Jackson zdecydował. Zwrot w sprawie napastnika Chelsea

Nicolas Jackson podjął decyzję o pozostaniu w Chelsea i walce o miejsce w składzie Xabiego Alonso - przekazał Ekrem Konur. Senegalski napastnik wrócił do Premier League z Bayernu Monachium po okresie wypożyczenia.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Senegalczyk wrócił do Premier League. Nicolas Jackson chce zostać w Chelsea

Nicolas Jackson podczas wypożyczenia w Bayernie Monachium miał okazję zdobywać cenne doświadczenie u boku Harry’ego Kane’a. Napastnik reprezentacji Senegalu w minionym sezonie w barwach Bawarczyków rozegrał 34 spotkania, w których zdobył 11 bramek i dołożył cztery asysty. Mimo przyzwoitych liczb mistrzowie Niemiec nie zdecydowali się na uruchomienie klauzuli wykupu opiewającej na 65 milionów euro.

25-letni zawodnik wrócił na Stamford Bridge. Wiele wskazywało na to, że Chelsea latem podejmie decyzję o kolejnym wypożyczeniu lub sprzedaży napastnika. Jak ujawnia Ekrem Konur, Jackson chce jednak najpierw ocenić swoją sytuację w zespole i dać sobie szansę na przekonanie Xabiego Alonso, który dopiero buduje swoją wizję drużyny w Londynie.

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Senegalczyk zamierza rozpocząć okres przygotowawczy w Chelsea i dopiero później podjąć ostateczną decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Dla zawodnika kluczowe będzie pierwsze wrażenie oraz możliwość zaprezentowania się nowemu trenerowi z jak najlepszej strony podczas treningów.

Zainteresowanie Jacksonem nie słabnie. W grze pozostaje m.in. Newcastle United. Sytuację napastnika monitorują również Juventus oraz SSC Napoli. Warto przypomnieć, że kontrakt Jacksona z The Blues obowiązuje aż do czerwca 2033 roku. Według serwisu Transfermarkt.de zawodnik wyceniany jest obecnie na 40 milionów euro.