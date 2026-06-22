Nicolas Jackson zdecydował. Zwrot w sprawie napastnika Chelsea

10:16, 22. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Ekrem Konur

Nicolas Jackson podjął decyzję o pozostaniu w Chelsea i walce o miejsce w składzie Xabiego Alonso - przekazał Ekrem Konur. Senegalski napastnik wrócił do Premier League z Bayernu Monachium po okresie wypożyczenia.

Nicolas Jackson
Obserwuj nas w
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Senegalczyk wrócił do Premier League. Nicolas Jackson chce zostać w Chelsea

Nicolas Jackson podczas wypożyczenia w Bayernie Monachium miał okazję zdobywać cenne doświadczenie u boku Harry’ego Kane’a. Napastnik reprezentacji Senegalu w minionym sezonie w barwach Bawarczyków rozegrał 34 spotkania, w których zdobył 11 bramek i dołożył cztery asysty. Mimo przyzwoitych liczb mistrzowie Niemiec nie zdecydowali się na uruchomienie klauzuli wykupu opiewającej na 65 milionów euro.

25-letni zawodnik wrócił na Stamford Bridge. Wiele wskazywało na to, że Chelsea latem podejmie decyzję o kolejnym wypożyczeniu lub sprzedaży napastnika. Jak ujawnia Ekrem Konur, Jackson chce jednak najpierw ocenić swoją sytuację w zespole i dać sobie szansę na przekonanie Xabiego Alonso, który dopiero buduje swoją wizję drużyny w Londynie.

BONUS 333 PLN za poprawny typ na gola Argentyny z Austrią! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Senegalczyk zamierza rozpocząć okres przygotowawczy w Chelsea i dopiero później podjąć ostateczną decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Dla zawodnika kluczowe będzie pierwsze wrażenie oraz możliwość zaprezentowania się nowemu trenerowi z jak najlepszej strony podczas treningów.

Zainteresowanie Jacksonem nie słabnie. W grze pozostaje m.in. Newcastle United. Sytuację napastnika monitorują również Juventus oraz SSC Napoli. Warto przypomnieć, że kontrakt Jacksona z The Blues obowiązuje aż do czerwca 2033 roku. Według serwisu Transfermarkt.de zawodnik wyceniany jest obecnie na 40 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości