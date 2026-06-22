Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (22.06/23.06)

Argentyna z Leo Messim zmierzy się z Austrią w poniedziałkowym meczu mistrzostw świata 2026. Z kolei Francja w ramach grupy I zagra z Irakiem.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Argentyny

Dzisiejsze mecze mistrzostw świata (22.06.2026)

Reprezentacja Argentyny w pierwszym meczu mistrzostw świata 2026 pewnie pokonała Algierię (3:0) w grupie J, a absolutnym bohaterem spotkania był Leo Messi. Kapitan Albicelestes popisał się hat-trickiem, wyrównując rekord Miroslava Klose. Obaj mają obecnie na koncie po 16 bramek zdobytych na mundialach.

Obrońcy tytułu w drugiej serii gier zmierzą się z Austrią, a początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:00. Drużyna Ralfa Rangnicka również rozpoczęła turniej od zwycięstwa. Austriacy pewnie wygrali z Jordanią (3:1).

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W grupie I również nie brakuje emocji. Francja w poniedziałek zagra z Irakiem. Trójkolorowi w swoim pierwszym meczu pokonali Senegal (3:1), a dwie bramki zdobył Kylian Mbappe, który po raz kolejny potwierdził swoją klasę na wielkiej scenie. Z kolei Lwy Mezopotamii uległy Norwegii (1:4) i będą musiały szukać punktów, jeśli chcą utrzymać szanse na awans.

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W nocy z poniedziałku na wtorek Norwegia zmierzy się z Senegalem, a początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 2:00 czasu polskiego. Dla afrykańskiej drużyny będzie to mecz o dużą stawkę. Porażka z Francją pokazała sporo problemów w defensywie, które muszą zostać szybko wyeliminowane, jeśli Senegal chce pozostać w grze o fazę pucharową.

W Santa Clara natomiast Jordania zagra z Algierią. Obie drużyny przegrały swoje pierwsze mecze i straciły po trzy bramki, co sprawia, że ich bezpośrednie starcie może mieć kluczowe znaczenie w walce o pozostanie w turnieju.

Data Godzina Grupa Mecz Miasto Transmisja 22 czerwca 19:00 J Argentyna – Austria Arlington TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 22 czerwca 23:00 I Francja – Irak Filadelfia TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL 23 czerwca 2:00 I Norwegia – Senegal East Rutherford TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL 23 czerwca 5:00 J Jordania – Algieria Santa Clara TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL

W nieco lepszej formie pozostaje jednak Algieria, która liczy na przełamanie i poprawę gry. Siłą zespołu pozostaje Riyad Mahrez, występujący na co dzień w barwach Al-Ahli, który ma być liderem Lisów Pustyni w tym spotkaniu.