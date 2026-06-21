Belgia znowu zatrzymana. Selekcjoner otwarcie mówi o planie

00:37, 22. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  RTBF

Belgia po raz drugi straciła punkty w fazie grupowej Mistrzostw Świata 2026. Czerwone Diabły tylko zremisowały z Iranem. Oto co Rudi Garcia powiedział po meczu.

Belgia - Iran
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Belgia - Iran

Belgia rozczarowała. Trener nie wpada w panikę

Reprezentacja Belgii znowu zawiodła. Brązowi medaliści mundialu z 2018 roku tym razem podzielili się punktami z Iranem. Po dwóch kolejkach Czerwone Diabły mają na koncie zaledwie dwa oczka. Rudi Garcia, opiekun kadry De Rode Duivels, nie ma powodów do zadowolenia. Tak w rozmowie z RTBF skomentował zakończone spotkanie:

– Spodziewałem się takiego meczu, z 70-procentową przewagą w posiadaniu piłki. Oddaliśmy kilka strzałów na bramkę, ale to było za mało, zabrakło nam skuteczności. Musimy być bardziej zabójczy. A kiedy musieliśmy grać w dziesięciu, to sytuacja stała się jeszcze nieco bardziej skomplikowana – przyznał selekcjoner Belgów.

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– Nie mam zbyt wielu zarzutów wobec gry swojej drużyny, ale mam wrażenie, że niektórzy zawodnicy byli zbyt ostrożni. Kładliśmy nacisk na grę w głębi pola, ale nie do końca nam to wyszło – dodał Rudi Garcia. – Zregenerujemy siły, wygramy, zdobędziemy pięć punktów, bez względu na sposób – najważniejsze jest przejście dalej.

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