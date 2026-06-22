Manchester City bez trenera. Wszystkiemu winna jest Chelsea

Manchester City nie ogłosił jeszcze nowego trenera. Enzo Maresca cały czas nie rozwiązał kontraktu z Chelsea - donosi Nicolo Schira. Obywatele są gotowi zapłacić odszkodowanie.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca w zawieszeniu. Chelsea przeciąga rozwiązanie umowy

Po zakończeniu sezonu w Premier League doszło do kilku zmian na ławkach trenerskich. Po dziesięciu latach pracy z Manchesterem City pożegnał się Pep Guardiola. Hiszpański taktyk prawdopodobnie zrobi sobie przerwę od piłki nożnej. Nowego szkoleniowca ma Chelsea, która zatrudniła Xabiego Alonso. Z kolei były opiekun The Blues, czyli Enzo Maresca ma trafić na Etihad Stadium.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

O tym, że Maresca ma zostać trenerem Manchesteru City, wie każdy. Niemniej jednak wciąż nie podpisał kontraktu i nie został oficjalnie zaprezentowany. Wszystko przez Chelsea, która w momencie zwolnienia nie rozwiązała z nim umowy, nadal opłacając jego pensje.

Z informacji podanych przez Nicolo Schirę wynika, że porozumienia ws. rozwiązania kontraktu nadal nie ma. Obywatele czekają na zielone światło od Chelsea. Wicemistrz Anglii jest gotów zapłacić odszkodowanie, żeby przyśpieszyć cały proces. Na włoskiego trenera czeka w Manchesterze City kontrakt do czerwca 2029 roku.

Warto dodać, że w przeszłości Maresca dwukrotnie pracował w Man City. W sezonie 2020-2021 był trenerem zespołu do lat 23. Natomiast w kampanii 2022-2023 był asystentem Pepa Guardioli. Samodzielnie prowadził m.in. Parmę oraz Leicester City.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie