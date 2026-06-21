Argentyna z drugą wygraną? Poniedziałkowe typy na MŚ!

Poniedziałek 22 czerwca na Mundialu przynosi nam starcia w grupach I oraz J. Do kuponu wezmę ciekawie zapowiadające się starcia Argentyny z Austrią, a także Norwegii z Senegalem. Co wydarzy się w tych meczach? Przeczytaj poniższy artykuł i zobacz moje dzisiejsze typy na Mundial!

fot. Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi w meczu z Algierią

Argentyna vs Austria. Typy bukmacherskie

Pojedynek Argentyny z Austrią rozegrany zostanie o 19:00 naszego czasu na stadionie w Arlington w stanie Teksas. Ostatni – i jedyny jak dotąd – mecz tych zespołów miał miejsce 3 maja 1990 roku. Było to towarzyskie spotkanie zakończone wynikiem 0:0.

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Argentyna: pójdą za ciosem?

Mistrzowie Świata bardzo dobrze rozpoczęli tegoroczny Mundial. Ekipa Lionela Scaloniego pewnie pokonała 3:0 Algierię i prawdopodobnie nie dokonałaby tego, gdyby nie kapitalny Lionel Messi, autor wszystkich trzech trafień dla Albicelestes. Podczas gdy spora część faworytów do medali zanotowała w pierwszej kolejce wpadki, Argentyńczycy stanęli na wysokości zadania i bezdyskusyjnie wygrali swój mecz, przedłużając serię wygranych do ośmiu z rzędu. Tym razem staną do teoretycznie najtrudniejszego starcia w fazie grupowej i jeśli wygrają, mogą być pewni awansu do 1/16 finału, a także zajęcia pierwszego miejsca w grupie.

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Austria: udany powrót po 28 latach

Austriacy przyjechali do Ameryki Północnej na swój pierwszy w XXI wieku Mundial. Ich poprzedni start miał miejsce w 1998 roku i zakończył się odpadnięciem już w fazie grupowej. Celem podopiecznych trenera Ralfa Rangnicka w tej edycji Mistrzostw Świata jest awans do 1/16 finału, do którego postawili oni pierwszy krok, pokonując 3:1 Jordanię w pierwszym meczu fazy grupowej. Austria to zespół mający dużą moc w ataku, a w dodatku bardzo skuteczny, co pokazał właśnie w meczu z Jordanią. Oba zespoły w tym starciu wykonały po 11 strzałów, w tym cztery celne, lecz to Austriacy byli w stanie strzelić trzy bramki, wygrywając to spotkanie. Tym razem o zwycięstwo będzie tej drużynie o wiele trudniej, a już sama ewentualna zdobycz punktowa powinna być dla niej powodem do zadowolenia.

Argentyna Austria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 21:04

Co obstawiam?

Widoczne wyżej kursy sugerują, że zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo w tym meczu będą mieć Albicelestes. Doświadczenie obu reprezentacji na Mundialach jest zgoła odmienne, wszak Argentyńczycy to aktualni mistrzowie świata, a Austria gra na MŚ po raz pierwszy od 28 lat. Mimo to nie odważę się tutaj grać typów na zwycięstwo jednej lub drugiej drużyny, a zamiast tego korzystam z BetBuildera w STS i gram over 0.5 gola Argentyny oraz under 1.5 gola Austrii. Sądzę, że Argentyna pokaże pazur w ataku i będzie w stanie zdobyć przynajmniej jedną bramkę, a ponieważ jest to ekipa bardzo solidnie broniąca, powinna stracić maksimum jednego gola. W mojej ocenie jest to bardzo bezpieczna kombinacja, której kurs wynoszący 1.36 stanowi dobre otwarcie dzisiejszych typów na Mistrzostwa Świata.

STS 1.36 BetBuilder: Argentyna strzeli powyżej 0.5 gola i Austria strzeli poniżej 1.5 gola Zagraj!

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Norwegia vs Senegal. Kto wygra?

Drugi omawiany dziś mecz, czyli Norwegia kontra Senegal rozegrany zostanie o godzinie 2:00 czasu polskiego w East Rutherford w stanie New Jersey. Ostatni bezpośredni mecz tych drużyn to towarzyski pojedynek z 2006 roku zakończony wynikiem 2:1 dla Senegalu.

Norwegia: Haaland i spółka pokazali moc

Norwegia – podobnie jak opisywana przeze mnie nieco wyżej Austria – wróciła na Mistrzostwa Świata po 28-letniej nieobecności. Na Mundialu we Francji w 1998 roku ekipa z Półwyspu Skandynawskiego dotarła do 1/8 finału, więc teraz z pewnością chciałaby powtórzyć ten rezultat. Na start ekipa Stale Solbakkena zmierzyła się z Irakiem i wywiązała się z roli faworyta, pokonując rywali aż 4:1. Dwa pierwsze gole dla Norwegii strzelił jej supersnajper, Erling Haaland, który wreszcie ma okazję pokazać się na dużym turnieju wraz ze swoją kadrą narodową. Teraz Norwegowie staną do walki o drugie miejsce w grupie, do którego aspiruje również ekipa Senegalu. Będzie to zatem kluczowe starcie o awans do 1/16 finału.

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Senegal: nie było powtórki z 2002 roku

Senegal dzięki awansowi na tegoroczny Mundial zapewnił sobie drugi z rzędu i trzeci w historii start na najważniejszej piłkarskiej imprezie. W 2002 roku Lwy Terangi zszokowały świat i w roli debiutanta na MŚ doszły aż do ćwierćfinału, w meczu otwarcia turnieju pokonując 1:0 Francję, ówczesnych mistrzów globu. Tym razem Senegal również mierzył się z Francją na początku zmagań, tyle że tym razem nie było powtórki z Mundialu w Korei i Japonii i to Francuzi odnieśli przekonujące zwycięstwo 3:1. Mocną stroną tej drużyny była jak dotąd obrona, lecz Francuzi w drugiej części meczu wielokrotnie ją rozmontowali, więc jeśli Senegal chce powalczyć o awans do kolejnej fazy, musi popracować właśnie nad defensywą.

Norwegia Senegal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 21:25

Co obstawiam?

Dostępne kursy pokazują, że powinniśmy nastawiać się tutaj na stosunkowo wyrównane starcie. W teorii ciut większe szanse na wygraną powinni mieć Norwegowie, lecz w tym przypadku również nie odważę się grać typów 1X2 czy nawet z tzw. podpórkami. Zamiast tego idę w minimum pięć rzutów rożnych Norwegii. Ekipa trenera Solbakkena prezentuje ofensywny styl gry, a z kolei Senegal skupia się przede wszystkim na obronie, dlatego sądzę, że Norwegia powinna wygenerować sobie minimum pięć okazji do wrzucenia piłki z narożnika boiska. W STS kurs na taki zakład wynosi 1.67, więc sądzę, że warto nim zamknąć kupon z typami na poniedziałkowe mecze Mundialu.

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