Man United chce piłkarza Realu Madryt. Sprowadzi go za darmo?!

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Ceballos dostępny za darmo? Man United myśli o transferze

Manchester United tego lata planuje przebudowę środka pola. Po odejściu Casemiro możliwe są nawet trzy transfery do tej formacji. Wszystko wskazuje na to, że piłkarzem angielskiego giganta zostanie Ederson, który opuści tym samym Atalantę Bergamo. To dopiero początek – na liście życzeń Czerwonych Diabłów znajdują się też Carlos Baleba, Mateus Fernandes, Adam Wharton czy Elliot Anderson.

Takie ruchy wiążą się oczywiście z potężnymi wydatkami. Manchester United może również postawić na budżetowe rozwiązanie i sprowadzić jakościowego zawodnika za darmo. Mowa o Danim Ceballosie, którego nazwisko też przewija się w gabinetach na Old Trafford. „The Mirror” informuje, że taki transfer jest możliwy, o ile Hiszpan faktycznie rozstanie się z Realem Madryt.

Ceballos miał już usłyszeć od Jose Mourinho, że ten nie uwzględnia go w planach na przyszły sezon. Wobec tego możliwe jest przedwczesne rozwiązanie ważnej do 2027 roku umowy. Najpierw Hiszpan musiałby jednak znaleźć nowego pracodawcę, gdyż w przeciwnym razie nie zgodzi się na odejście. Manchester United jest skłonny przeprowadzić taką operację, o ile wymagania finansowe Ceballosa nie przekroczą konkretnych założeń. Na dzisiaj bliżej mu jednak do pozostania w Hiszpanii i powrotu do Betisu, gdzie występował przed transferem do Realu Madryt.

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