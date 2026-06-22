„Raphinha modli się o transfer”. W tym klubie chce grać

Raphinha ma problemy rodzinne oraz finansowe, więc liczy na transfer do Arabii Saudyjskiej - zasugerował Vampeta w podcaście Red Star. Zdaniem mistrza świata z 2002 roku piłkarz Barcelony chce trafić do Al-Hilal.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha chce przenieść się do Al-Hilal. Szokujące informacje

Raphinha przebywa obecnie na Mistrzostwach Świata 2026, choć nie wiadomo, czy będzie mu dane jeszcze rozegrać mecz na mundialu. Podczas ostatniego spotkania z Haiti skrzydłowy opuścił boisko w 40. minucie. Gwiazdor FC Barcelony doznał kontuzji i nie był w stanie kontynuować gry. Na pewno nie zagra ze Szkocją, a występ w fazie pucharowej to wciąż duży znak zapytania.

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Niespodziewanie w brazylijskich mediach ukazały się szokujące informacje dot. 29-latka. Vampeta, czyli były reprezentant Brazylii i mistrz świata z 2002 roku w podcaście Red Star ujawnił, że Raphinha ma poważne problemy finansowe oraz rodzinne. Z tego powodu „modli” się o transfer do Al-Hilal. Zawodnik jest przekonany, że wyjazd do Arabii Saudyjskiej odwróci jego sytuację.

– Raphinha zmaga się z poważnymi problemami rodzinnymi oraz finansowymi. Modli się o to, żeby przenieść się do Al-Hilal. Przeżywa naprawdę ciężkie chwile. Liczy, że transfer do Arabii Saudyjskiej odmieni sytuację – mówił Vampeta w podcaście Red Star.

Plotki dot. Raphinhi i transferu do Arabii Saudyjskiej to nic nowego. Co jakiś czas pojawiają się nowe doniesienia. Ostatnio prasa informowała, że Barcelona ma wytypowanego następcę piłkarza, jeśli zdecyduje się odejść. Trudno jednak powiedzieć, czy informacje o problemach finansowych i rodzinnych są prawdą. Na ten moment ani piłkarz, ani jego otoczenie nie odniosło się do powyższych słów.

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