Motor Lublin rozpoczął już budowę składu na nowy sezon. Lubelski klub w piątek poinformował o kolejnym rozstaniu. Zespół prowadzony przez Mateusza Stolarskiego opuści Mathieu Scalet.

Motor Lublin zakończył już trudny dla siebie sezon. Zbigniew Jakubas wraz ze swoją świtą rozpoczął już budowę składu na kolejny sezon. Pierwsza decyzja została już podjęta. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono zakończenie współpracę z Mathieu Scaletem. Wygasający kontrakt pomocnika nie został przedłużony.

Mathieu Scalet przez trzy sezony reprezentował barwy Motoru Lublin. Francuz jeszcze na poziomie Betclic 1. Ligi stanowił o sile drużyny. Po awansie do PKO Ekstraklasy, rola pomocnika uległa jednak zmianie. 29-latek miał swoje dobre momenty, ale głównie pełnił rolę zmiennika u Mateusza Stolarskiego. Fani lubelskiego zespołu jednak miło będą wspominali wychowanka Wisły Kraków.

Na ten moment nie jest znana przyszłość Mathieu Scaleta. Z pewnością zgłosi się wkrótce po Francuza polski klub. Jednak zapewne będzie to zespół niższej ligi, ponieważ 29-latek nie prezentuje umiejętności na poziomie PKO Ekstraklasy. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będziemy oglądali pomocnika.

Mathieu Scalet w minionym sezonie rozegrał 21 spotkań w koszulce Motoru Lublin. Francuski zawodnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.