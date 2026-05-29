GKS Katowice zagra w eliminacjach do europejskich pucharów. Klub może przeprowadzić głośny transfer wewnątrz PKO Ekstraklasy. Na ich celowniku znalazł się Bartosz Wolski z Motoru Lublin - donosi Mateusz Janiak z "Przeglądu Sportowego Onet".

GKS Katowice ma za sobą świetny sezon. Drużyna prowadzona przez Rafała Góraka będzie reprezentowała Polskę w europejskich pucharach, ponieważ zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji. Tymczasem Mateusz Janiak z „Przeglądu Sportowego Onet” donosi, że klub może przeprowadzić wielki transfer wewnątrz PKO Ekstraklasy. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Bartosz Wolski, który na co dzień reprezentuje barwy Motoru Lublin.

Temat kapitana lubelskiego zespołu z GKS-em Katowice ponownie pojawił się na tapecie. Pomocnik już w zimowym okienku był bliski przenosin do zespołu Rafała Góraka. Finalnie zakończyło się przedłużeniem kontraktu z obecnym pracodawcą. W nowej umowie 29-latka widnieje jednak klauzula odstępnego, który katowiczanie są w stanie opłacić.

Motor Lublin dość nierozważnie podchodzi do budowy składu. Strata Bartosza Wolskiego byłaby niezwykle bolesna. Pomocnik jest nie tylko kapitanem zespołu, ale też jej kluczowym piłkarzem. Mateusz Stolarski z pewnością nie wyobraża sobie przyszłości bez swojego gwiazdora. Czas pokaże, czy 29-latek wyląduje pod skrzydłami Rafała Góraka.

Bartosz Wolski w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Motoru Lublin. Pomocnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik może również pochwalić się siedmioma asystami.