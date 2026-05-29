Zagłębie czyści skład przed nowym sezonem. Pierwsze decyzje już ogłoszone

Zagłębie Lubin rozpoczyna kadrowe porządki przed nowym sezonem PKO BP Ekstraklasy. Jak poinformowało biuro prasowe Zagłębia Lubin, z klubem po wygaśnięciu kontraktów pożegnają się Sebastian Kowalczyk i Rafał Gikiewicz. Obaj zawodnicy odejdą z końcem czerwca.

Kowalczyk trafił do zespołu Miedziowych zimą po zakończeniu swojej przygody w amerykańskim Houston Dynamo. Pomocnik dołączył do Zagłębia na zasadzie wolnego transferu i miał wzmocnić ofensywę drużyny w kluczowej części sezonu. Ostatecznie 27-latek wystąpił w dziewięciu spotkaniach PKO BP Ekstraklasy, jednak nie zdołał na dłużej wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie.

Jeszcze krócej w Lubinie trwała przygoda Rafała Gikiewicza. Doświadczony bramkarz został sprowadzony w październiku 2025 roku jako transfer medyczny po kontuzjach Dominika Hładuna i Adama Matyska. Były golkiper m.in. Unionu Berlin rozegrał jedno spotkanie w pierwszym zespole Zagłębia, co miało miejsce w ramach rozgrywek STS Pucharu Polski. Dodatkowo wystąpił także w trzech meczach rezerw Miedziowych w Betclic 3. Lidze.

Klub z Lubina potwierdził, że kontrakty obu zawodników wygasają wraz z końcem czerwca i nie zostaną przedłużone. To oznacza, że zarówno Kowalczyk, jak i Gikiewicz będą mogli rozpocząć poszukiwania nowych drużyn jako wolni zawodnicy.

Decyzje kadrowe pokazują, że w Lubinie szykują się kolejne zmiany po zakończonym sezonie. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach klub poinformuje również o następnych ruchach dotyczących składu pierwszej drużyny.