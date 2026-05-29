Zagłębie czyści skład przed nowym sezonem. Pierwsze decyzje już ogłoszone

16:55, 29. maja 2026
Luka Pawlik

Zagłębie Lubin poinformowało o odejściu dwóch zawodników po zakończeniu sezonu. Klub po wygaśnięciu umów opuszczą Sebastian Kowalczyk oraz doświadczony bramkarz Rafał Gikiewicz.

Zagłębie Lubin rozpoczyna kadrowe porządki przed nowym sezonem PKO BP Ekstraklasy. Jak poinformowało biuro prasowe Zagłębia Lubin, z klubem po wygaśnięciu kontraktów pożegnają się Sebastian Kowalczyk i Rafał Gikiewicz. Obaj zawodnicy odejdą z końcem czerwca.

Kowalczyk trafił do zespołu Miedziowych zimą po zakończeniu swojej przygody w amerykańskim Houston Dynamo. Pomocnik dołączył do Zagłębia na zasadzie wolnego transferu i miał wzmocnić ofensywę drużyny w kluczowej części sezonu. Ostatecznie 27-latek wystąpił w dziewięciu spotkaniach PKO BP Ekstraklasy, jednak nie zdołał na dłużej wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie.

Jeszcze krócej w Lubinie trwała przygoda Rafała Gikiewicza. Doświadczony bramkarz został sprowadzony w październiku 2025 roku jako transfer medyczny po kontuzjach Dominika Hładuna i Adama Matyska. Były golkiper m.in. Unionu Berlin rozegrał jedno spotkanie w pierwszym zespole Zagłębia, co miało miejsce w ramach rozgrywek STS Pucharu Polski. Dodatkowo wystąpił także w trzech meczach rezerw Miedziowych w Betclic 3. Lidze.

Klub z Lubina potwierdził, że kontrakty obu zawodników wygasają wraz z końcem czerwca i nie zostaną przedłużone. To oznacza, że zarówno Kowalczyk, jak i Gikiewicz będą mogli rozpocząć poszukiwania nowych drużyn jako wolni zawodnicy.

Decyzje kadrowe pokazują, że w Lubinie szykują się kolejne zmiany po zakończonym sezonie. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach klub poinformuje również o następnych ruchach dotyczących składu pierwszej drużyny.

