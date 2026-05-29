Piast wydał komunikat ws. Daniela Myśliwca. Dobre wieści

Piast Gliwice już oficjalnie poinformował, że Daniel Myśliwiec będzie prowadził zespół w kolejnym sezonie PKO Ekstraklasy. To dobre wieści dla kibiców.

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Daniel Myśliwiec zostaje w Piaście Gliwice

Piast Gliwice z pewnością nie może być do końca zadowolony ze swojej gry oraz wyników w minionym sezonie. Dość powiedzieć, że do ostatniej kolejki nie byli oni pewni utrzymania na boiskach PKO Ekstraklasy. To finalnie się udało, choć nie bez problemów. Z pewnością jednak praca Daniela Myśliwca od momentu objęcia zespołu sporo dała zespołowi, który podniósł się po fatalnej kadencji Maxa Moldera.

Dlatego też nie może dziwić, że władze Piasta zdecydowały się na kontynuację pracy tego szkoleniowca. Jeden z najzdolniejszych trenerów młodego pokolenia będzie prowadził zespół z Górnego Śląska także i w nowej kampanii, o czym już oficjalnie poinformował klub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Umowa trenera Daniela Myśliwca z Piastem Gliwice obowiązuje do końca sezonu 2027/28. Drużyna Niebiesko-Czerwonych wróci do treningów w czerwcu i pod okiem sztabu szkoleniowego będzie przygotowywać się do sezonu 2026/27 – czytamy w komunikacie Piasta Gliwice.

Daniel Myśliwiec do tej pory prowadził zespół Piasta Gliwice w 26 meczach. W tym czasie zanotował średnią punktową na poziomie 1,42 pkt./mecz. Wcześniej szkoleniowiec związany był m.in. z Widzewem Łódź oraz Stalą Rzeszów.

Zobacz także: Przyszłość Rajovicia? Wiemy jaki jest plan piłkarza Legii! [NOWE INFORMACJE]