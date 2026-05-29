Barcelona finalizuje kolejny transfer! Flick zdał „zielone światło”

Barcelona jest bardzo blisko sfinalizowania transferu Bernardo Silvy. Portugalczyk ma podpisać dwuletnią umowę z opcją przedłużenia, a "zielone światło" na ten ruch dał już Hansi Flick. Informacje w tej sprawie przekazał Santi Aouna z "Foot Mercato".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona w letnim okienku transferowym może rozbić bank. Duma Katalonii planuje bowiem kilka sporych ruchów, które mogą okazać się niezwykle cennymi w kontekście celów klubu na kolejne rozgrywki. Przede wszystkim chodzi przecież o sprowadzenie nowego napastnika. Oferta za Juliana Alvareza w wysokości 100 milionów euro została wysłana, ale Atletico ją odrzuci. Niemniej pojawią się kolejne propozycje sprowadzenia gwiazdora.

O krok jest z kolei sprowadzenie Anthony’ego Gordona z Newcastle United. To nie będzie jednak jedyny transfer z Wysp Brytyjskich w najbliższym czasie. Według informacji, które przekazał Santi Aouna z serwisu „Foot Mercato”, Barcelona finalizuje transfer Bernardo Silvy. Były piłkarz Manchesteru City ma podpisać umowę do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia. Transfer zatwierdził już Hansi Flick, a do ustalenia pozostały ostatnie szczegóły.

Bernardo Silva w tym sezonie rozegrał w sumie 53 mecze, w których zdobył trzy gole oraz zanotował pięć asyst. 31-letni Portugalczyk łącznie dla Manchesteru City w swojej karierze wystąpił aż 460 razy. W tym czasie 76-krotnie wpisał się na listę strzelców oraz zaliczył 77 ostatnich podań. 107-krotny reprezentant Portugalii wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 27 milionów euro.

