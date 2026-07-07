Guardiola na radarze znanej reprezentacji! Ponieśli klęskę na mundialu

Pep Guardiola po dziesięciu latach w Man City postanowił, że odpocznie od pracy. Mimo to szkoleniowiec cieszy się dużym zainteresowaniem. Ronald de Boer w rozmowie z De Telegraaf zasugerował, że powinna po niego sięgnąć reprezentacja Holandii.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola selekcjonerem reprezentacji Holandii?

Reprezentacja Holandii miała walczyć o końcowy triumf na Mistrzostwach Świata 2026. Po fazie grupowej nic nie wskazywało na to, że Oranje tak szybko pożegnają się z turniejem. Zespół Ronalda Koemana zatrzymało rewelacyjne Maroko. Kwestia awansu rozstrzygnęła się dopiero w konkursie rzutów karnych. Odpadnięcie w 1/16 finału było dużym rozczarowaniem, a selekcjoner od razu zrezygnował.

Na ten moment nie wiadomo, kto zastąpi byłego trenera FC Barcelony na stanowisku selekcjonera. Ronald de Boer w rozmowie z portalem De Telegraaf zasugerował, że Holendrzy powinni skorzystać z okazji i zgłosić się do Pepa Guardioli, który jest bez pracy.

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– Pep Guardiola w filmie o Ronaldzie Koemanie powiedział, że holenderska federacja może do niego zadzwonić. Nigel de Jong powinien to zrobić. Może odpowie, że jest za wcześnie, że chce jeszcze odpocząć, ale może być tak, że uzna to za okazję, by zostać w piłce. Jako selekcjoner nie musi pracować przez cały rok. Taki ruch byłby znakomity dla reprezentacji Holandii – przekonywał Ronald de Boer.

Warto dodać, że wcześniej Guardiola był łączony z inną reprezentacją. Włoskie media przymierzały go na stanowisko selekcjonera Squadra Azzurra. Taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny, ponieważ federacja wybiera pomiędzy Antonio Conte i Roberto Mancinim.