Wielka afera z Mbappe. Interweniować musiał prezydent Francji

Echa meczu Francja - Paragwaj odbijają się aż do dziś. W mediach jesteśmy świadkami konfliktu na linii Kylian Mbappe - Celeste Amarilla. Do sprawy odniósł się prezydent Emmanuel Macron, który stanął w obronie piłkarza, udzielając mu pełnego wsparcia.

Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Konflikt na linii Mbappe – paragwajska polityk! Macron broni piłkarza

Reprezentacja Francji długo męczyła się z Paragwajem w 1/8 finału, ale finalnie wygrała (1:0), dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału. Jedynego gola strzelił Kylian Mbappe, który w 70. minucie wykorzystał rzut karny. Więcej niż o samym wyniku mówi się o tym, co działo się po spotkaniu. Jeszcze na murawie emocje sięgały zenitu, a między zawodnikami regularnie dochodziło do spięć.

Wymowna była sytuacja bezpośrednio po ostatnim gwizdku sędziego. Bramkarz reprezentacji Paragwaju chciał podać rękę Mbappe, ale kapitan Francuzów ominął piłkarza drużyny przeciwnej. W odwecie Orlando Gill rzucił piłką w plecy napastnika.

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Jeszcze w trakcie spotkania gracz Realu Madryt miał skierować obraźliwe słowa w kierunku Juniora Alonso, co wypomniała mu publicznie senator Paragwaju – Celeste Amarilla. Polityk nie hamowała się w swoich wpisach, nazywając Mbappe m.in. „prostakiem” czy „skolonizowanym Kameruńczykiem„. Napisała także: „najbardziej wykształcone dźwięki, jakie słyszał, wydawały szympansy„.

Mbappe postanowił odnieść się do słów Amarilly i opublikował wpis w mediach społecznościowych, skierowany bezpośrednio do paragwajskiej polityk. „Jest pani osobą godną pogardy i całkowicie niegodną pełnionej funkcji. Nie reprezentuje pani Paragwaju, kraju, który przez cały turniej emanował pasją i honorem. Przez swoją nieodpowiedzialność oraz otwarty rasizm sprawiła pani, że cały świat zapomniał o znakomitym występie i historycznym wysiłku paragwajskich piłkarzy podczas tego mundialu, skupiając się zamiast tego na niekompetentnej osobie, która wystawiła swojemu krajowi najgorsze możliwe świadectwo. Nigdy nie pozwolę, by ludzie tacy jak pani mogli bezkarnie szerzyć nienawiść i rasizm na całym świecie” – napisał kapitan reprezentacji Francji.

Do całego zamieszania włączył się także prezydent Francji. Emmanuel Macron bez chwili zawahania stanął po stronie piłkarza, udzielając mu pełnego wsparcia. „Kolejny gol dla Kyliana Mbappe. Tym razem strzelony przeciwko rasizmowi. Ma moje pełne wsparcie. Gdy słowa szerzą nienawiść, nasze wartości odpowiadają: godnością, szacunkiem i braterstwem” – napisał Emmanuel Macron, prezydent Francji.