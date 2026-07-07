Widzew Łódź da mu drugą szansę. Vuković potwierdził

Aleksandar Vuković w rozmowie z kanałem Meczyki.pl potwierdził, że Samuel Akere dostanie swoją szansę. Ostatnie pół roku Nigeryjczyk spędził na wypożyczeniu w NK Osijek.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Akere wraca do Widzewa Łódź. Vuković da mu szansę

Widzew Łódź przez ostatnie dwanaście miesięcy ściągnął do klubu bardzo dużo nowych zawodników. Część transferów nie była jednak do końca udana. Takim przykładem może być m.in. Samuel Akere, za którego zapłacili 750 tysięcy euro. Nigeryjczyk rozczarował w rundzie jesiennej ubiegłego sezonu. W 15 meczach strzelił tylko jednego gola i zaliczył jedną asystę.

Zimą został wypożyczony do NK Osijek w Chorwacji. Tam prezentował się przyzwoicie, zdobywając trzy gole w osiemnastu meczach. Po zakończeniu sezonu wrócił do Widzewa Łódź, ale nie było wiadomo, czy zostanie w klubie na kolejne rozgrywki.

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O przyszłości piłkarza na kanale Meczyki.pl wypowiedział się Aleksandar Vuković. Trener zasugerował, że na ten moment Akere zostanie w klubie. Przewiduje, że w trakcie sezonu dostanie swoje szanse. „Jesteśmy w trakcie obserwacji tego, co potrafią i mogą dać drużynie. Gdybym dzisiaj miał rokować, to wydaje mi się, że jest dużo większa szansa, że Akere będzie miał swoje miejsce w zespole czy swoją szansę w trakcie sezonu” – mówił Aleksandar Vuković.

Akere trafił do Widzewa z ligi bułgarskiej. Wcześniej był związany z Botewem Płowdiw, którego jest wychowankiem. W poprzednim klubie rozegrał łącznie 85 spotkań, w których strzelił 13 bramek i zanotował 11 asyst. Kontrakt z łódzkim zespołem ma ważny do połowy 2029 roku.