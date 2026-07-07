Pary i terminarz 1/4 finału mistrzostw świata. Z nimi zagra Hiszpania

Reprezentacja Hiszpanii i reprezentacja Belgii uzupełniły grono ćwierćfinalistów. Tak wygląda na ten moment komplet par 1/4 finału Mistrzostw Świata. Sprawdź pary i terminarz meczów.

AP Photo / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpania i Belgia w ćwierćfinale. Pozostały tylko dwie niewiadome

W nocy z poniedziału na wtorek (6/7 lipca) poznaliśmy kolejnych dwóch uczestników ćwierćfinału Mistrzostw Świata 2026. Do najlepszej ósemki mundialu awansowała reprezentacja Hiszpanii oraz reprezentacja Belgii. W obu meczach nie brakowało emocji.

Najpierw oglądaliśmy starcie mistrzów Europy z Portugalią. Przez dziewięćdziesiąt minut utrzymywał się bezbramkowy remis, a każdy spodziewał się dodatkowych trzydziestu minut dogrywki. Wtedy w doliczonym czasie gry zwycięstwo La Furia Roja zapewnił Mikel Merino. Nosa do zmian miał selekcjoner Luis de la Fuenta, ponieważ wprowadził pomocnika dosłownie kilka minut wcześniej. Asystował mu inny zmiennik Ferran Torres, który na boisku zameldował się kwadrans przed zdobyciem gola dla Hiszpanów.

W drugim meczu byliśmy świadkami klęski współgospodarzy mundialu. Amerykanie, choć mogli wystawić najlepszego piłkarza Folarina Baloguna, zostali rozbici przez Belgów (1:4). Dublet zaliczył Charles De Ketelaere, a Hans Vanaken wykorzystał koszmarny błąd bramkarza. Na wyróżnienie zasłużył Malik Tillman, który strzelił bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pary i terminarz 1/4 finału Mistrzostw Świata

Poznaliśmy trzy pary 1/4 finału Mistrzostw Świata 2026. Francja zmierzy się z Maroko, a Hiszpania z Belgią. Zwycięzcy zagrają bezpośrednio ze sobą w półfinale. Po drugiej stronie drabinki Norwegia stanie do walki z Anglią. Pozostałych dwóch ćwierćfinalistów poznamy we wtorek wieczorem (7 lipca). O dwa miejsca walczy Argentyna z Egiptem oraz Szwajcaria z Kolumbią.